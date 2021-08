La nouvelle couverture des Jeux Olympiques de Kevin Hart et Snoop Dogg pourrait être encore plus drôle que leur vidéo de fantaisie sur les Jeux Olympiques

Compte tenu de la performance des deux interprètes, NBC et Peacock voudront peut-être honnêtement envisager une émission régulière mettant en vedette Kevin Hart et Snoop Dogg. Une telle série pourrait montrer les deux commentant diverses choses, et vous pouvez croire que je la regarderais certainement. En attendant, Hart a son propre spectacle Peacock, Hart to Heart, dans lequel il a des entretiens non filtrés avec des invités célèbres. Snoop, quant à lui, profite de la vie et espère probablement mettre un cheval dans son prochain clip.