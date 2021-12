La nouvelle création de pizza de McDonald’s pourrait devenir un favori instantané

Il y a longtemps, McDonald’s vendait autrefois des pizzas et beaucoup appréciaient la pizza comme une option rapide et bon marché par rapport aux autres pizzerias. La McPizza a fait le tour au début des années 90 et s’est propagée à 500 endroits avant de disparaître avant 2000. Actuellement, vous ne pouvez l’acheter que dans un seul McDonald’s à Orlando, en Floride, selon un wiki de fans, mais cela pourrait bientôt changer avec le plus récent création de pizza du restaurant.

Achetez-vous un billet pour l’Indonésie pour avoir un avant-goût du menu Taste of Italy et de la nouvelle Pizza Pie. C’est la tarte classique de McDonald’s, mais dans la croûte qui remplace la garniture aux pommes, il y a de la sauce à pizza, du fromage, des poivrons et des champignons. Si vous vous entendez dire : « Mais ce n’est qu’un Hot Pocket », nous vous exhortons à tenir votre langue et à vous tenir à l’écart de la propriété intellectuelle de marque. La tarte à pizza de McDonald’s est livrée dans une pochette astucieuse pour empêcher vos mains de toucher réellement la croûte, pouvant éventuellement glisser hors de votre main et dans une scène tragique avec le sol.

La Pizza Pie de McDonald’s fait partie d’un menu italien complet qui propose des plats favoris avec cette touche Taste of Italy. Cela comprend un hamburger au bœuf Alfredo, qui est une galette de bœuf, une sauce Alfredo, du fromage, des œufs brouillés et un petit pain aux graines de sésame. Le McSpicy Alfredo Burger, qui est une cuisse de poulet croustillante avec sauce Alfredo, sauce chili et laitue sur le pain aux graines de sésame. Ensuite, pour quelques douceurs, il y a le Tiramisu Iced Coffee et Iced Coffee Float, puis un Tiramisu McFlurry.

Il existe également une version de McDonald’s du soda à la crème italien qui superpose du gel de fraise, de citron et de noix de coco dans une seule boisson, avec de la crème glacée ajoutée à la version du soda à la crème. Pourquoi ce n’est qu’en Indonésie me dépasse, mais il semble que les travailleurs du pays soient prêts à gérer ce niveau de traitement.

Ici aux États-Unis, notre menu des fêtes comprend des articles McDonald’s normaux avec Mariah Carey injectée pour offrir des cadeaux via l’application. La dernière offre de menu spéciale du restaurant est venue avec le repas BTS et ses options de sauce spéciale. Au-delà, McDonald’s aux États-Unis fait défaut par rapport à d’autres pays. C’est décevant. »