La nouvelle crème de noisette de Mercadona fait fureur, épuisée dans presque tous les magasins : si vous n’avez pas réussi à l’obtenir, cette alternative est en vente | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il fait fureur dans les magasins et se vend rapidement, mais heureusement, il existe des alternatives à la vente.

Une fois de plus, Mercadona a réussi à placer l’une de ses nouveautés comme une tendance, un objet de désir qui risque de mettre longtemps à se régulariser dans ses rayons, et c’est parce que la demande pour le lait et la crème de noisettes d’Hacendado commence à monter en flèche.

Officiellement, il est déjà vendu dans leurs magasins, bien qu’il soit difficile de le trouver dans beaucoup d’entre eux. Ce n’est pas surprenant, et c’est que la saveur est vraiment frappante, similaire à celle de la garniture Kinder Bueno, pour citer l’exemple le plus illustratif.

Par chance, Bien que l’achat de crème de noisette Mercadona puisse sembler compliqué, il existe d’autres produits similaires que vous pouvez acheter dans des magasins comme Amazon. Un bon exemple est la crème Nocciola de Pernigotti, d’origine italienne et au prix de 7,14 euros.

Cette crème est faite avec des noisettes comme ingrédient principal. Il n’a pas d’huile de palme et est en vente sur Amazon avec expédition depuis l’Espagne.

C’est un produit typiquement italien et il ne contient pas non plus d’huile de palme, bien qu’il contienne évidemment du sucre, quelque chose qu’il partage avec celui de Hacendado, qui, selon le nutritionniste Carlos Ríos, est loin d’être considéré comme un produit sain.

En quelques mois seulement, ce supermarché espagnol a réussi à viraliser au moins deux de ses produits, non seulement cette crème mais aussi ses nouvelles céréales à l’avoine, un produit conçu pour ceux qui veulent prendre soin de la ligne et de leur santé et cela pour un temps était également très difficile à obtenir.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Tout indique que cette fois la même chose se produira, au moins pour quelques semaines.

L’avantage est que lorsque vous l’achetez sur Amazon, vous vous assurez de l’obtenir, car il y a beaucoup de stock et cela se reflète sur leur site Web.

La livraison, étant un produit si bon marché, n’est pas gratuite, sauf si vous ajoutez des produits d’une valeur de 29 euros ou si vous êtes un utilisateur Amazon Prime. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez profiter de l’occasion pour vous inscrire au mois d’essai gratuit avant de finaliser cette commande.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.