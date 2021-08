La nouvelle date de lancement de l’iPad 9 d’Apple vient peut-être de fuiter

in

Avec septembre presque là, Apple se prépare pour un calendrier de lancement passionnant. La série iPhone 13 est le nouveau produit Apple le plus attendu de la saison, mais Apple a de nombreuses autres mises à jour de produits en cours. Apple Watch Series 7, AirPods 3, iPad mini 6, iPad 9 et MacBook Pro pourraient également être lancés dans les prochains mois.

Apple Watch Series 7 et AirPods 3 seront probablement dévoilés aux côtés des nouveaux iPhones. Et les rumeurs disent qu’Apple dévoilera la grande refonte du MacBook Pro dans les prochains mois. Un nouvel iPad est également en préparation, couvrant deux produits. L’iPad mini 6 offrira une refonte massive. Et selon un nouveau rapport, Apple prévoit également de lancer l’iPad 9 cet automne.

Meilleure offre du jour Les meilleures prises intelligentes Alexa sur Amazon sont en quelque sorte à seulement 5 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Apple a joué avec le nouveau châssis Titanium pour iPad, affirme Digitimes (via iMore). Apple a utilisé cet alliage métallique particulier dans le passé pour les boîtiers Apple Watch.

Cependant, la technologie est peut-être encore trop chère pour l’iPad 9 d’entrée de gamme :

Le nouvel iPad sera également équipé d’un châssis en alliage d’aluminium qui sera traité par PVD. Les sources ont également révélé qu’Apple envisageait également d’équiper les iPad d’un châssis en métal à base de titane, mais les coûts élevés pour le faire pourraient ne pas être économiques pour le moment.

On ne sait pas quand Apple utilisera du titane pour ses tablettes et quels modèles d’iPad seront dotés de boîtiers en titane.

Le lancement de l’iPad 9 est proche

Le rapport Digitimes affirme qu’Apple lancera l’iPad 9 en septembre :

L’iPad bon marché de 9e génération d’Apple, dont le lancement est prévu en septembre, n’apportera peut-être pas de changements de conception importants, mais on s’attend toujours à ce que les livraisons globales d’iPad d’Apple atteignent jusqu’à 60 millions d’unités cette année, selon des sources du secteur…

Bien que le rapport ne mentionne pas de date de lancement spécifique, on pense qu’Apple organisera son grand événement de septembre le 14 septembre. Nous ne connaîtrons pas à l’avance le calendrier de l’événement de lancement de l’iPhone 13 d’Apple. Il peut donc sembler étrange de s’attendre à une révélation de l’iPad 9 lors de l’émission centrée sur l’iPhone. Mais le même Digitimes a déclaré il y a quelques jours qu’Apple “organiserait une série de conférences de lancement de produits en septembre”. Dans cet esprit, le nouvel iPad 9 pourrait faire ses débuts lors d’un autre événement en septembre.

Apple réserve traditionnellement le mois de septembre aux événements iPhone. Avoir plus d’une conférence de presse en septembre semble étrange, car Apple voudrait que les clients et les médias se concentrent uniquement sur les derniers iPhones et montres Apple.

Par ailleurs, Mark Gurman de Bloomberg a mentionné l’iPad 9 dans une vidéo il y a quelques jours. Il a déclaré qu’Apple avait d’autres annonces prévues autour de l’iPhone 13, y compris la révélation de l’iPad 9.

@markgurman de Bloomberg détaille les plans d’Apple pour les nouvelles mises à jour de l’iPhone plus tard cette année, ainsi que les nouvelles montres Apple, les airpods et plus encore https://t.co/SCBvhfAGip pic.twitter.com/3xo0fHqbnD – Bloomberg (@business) 19 août 2021

Apple peut se permettre de scinder son annonce en plusieurs événements. La pandémie oblige toujours Apple à n’héberger que des événements virtuels qu’elle préenregistre à l’avance. Tout le monde peut les diffuser en ligne, car ils n’impliquent aucune logistique de voyage pour les médias.

L’iPad de 9e génération est le genre de nouveau produit Apple qui pourrait bénéficier d’un lancement anticipé en septembre. Les parents pourraient être à la recherche de nouveaux ordinateurs pour leurs enfants à la reprise de l’école. L’iPad 9 d’entrée de gamme serait un excellent ajout à toute liste restreinte de rentrée scolaire.