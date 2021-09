La nouvelle date de sortie de l’iPhone d’Apple pourrait être annoncée dans les prochains jours

in

Le mois de septembre signifie une chose et une seule chose en ce qui concerne le monde de la technologie. Le nouvel iPhone d’Apple est en route. La keynote a lieu à la mi-septembre. Ensuite, les dates de précommande et de sortie sont prévues pour les deux vendredis qui suivent l’événement de lancement.

L’iPhone 13 marquera le retour d’Apple aux lancements d’iPhone en septembre après le retard de l’année dernière. La pandémie a forcé Apple à retarder d’environ un mois l’événement de dévoilement de l’iPhone 13. Les quatre modèles d’iPhone 12 arrivent dans les magasins en deux « versements ». Les iPhone 12 et 12 Pro ont été déplacés fin octobre, tandis que les 12 mini et 12 Pro Max sont arrivés début novembre. Avance rapide jusqu’en septembre 2021, et Apple devrait annoncer bientôt son keynote iPhone 13.

La rumeur de la nouvelle date de sortie de l’iPhone

Plusieurs rapports ont affirmé qu’Apple dévoilerait la série iPhone 13 le 14 septembre. Tout a commencé comme des estimations d’analystes à un moment où il n’était pas clair si Apple pourrait lancer un iPhone à la mi-septembre. Mais un nombre croissant de rapports ont offert des preuves indirectes de la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone 13 suggérant que le nouvel iPhone sera lancé à temps.

Apple n’a ensuite signalé aucun retard de l’iPhone. La société a déclaré aux investisseurs fin juillet 2020 que l’iPhone 12 serait lancé plus tard que d’habitude. Cela ne s’est pas produit en juillet 2021, lorsque Apple a annoncé ses résultats pour le trimestre de juin. Depuis l’appel des résultats d’Apple en juin, la date de l’événement de lancement du 14 septembre a pris encore plus de vitesse.

Les rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait dévoiler le nouvel iPhone le 14 septembre, qui est un mardi. Dans un tel cas, les précommandes commenceront le premier vendredi suivant, qui se trouve être le 17 septembre. En conséquence, la date de sortie du nouvel iPhone serait le 24 septembre, également un vendredi. Cela se trouve également être le dernier vendredi de septembre et pendant le trimestre de septembre d’Apple.

Comment Apple pourrait confirmer l’iPhone 13

Si la conférence de presse de l’iPhone 13 est prévue pour le 14 septembre, Apple devrait envoyer des invitations à la presse dans les prochains jours. Apple n’organisera pas d’événement en personne pour le nouvel iPhone. La crise sanitaire rend tout événement en direct problématique pour les entreprises technologiques.

Par conséquent, Apple n’est soumis à aucune pression pour émettre des invitations à la presse pour l’événement iPhone 13. Les journalistes couvrant de près la sortie de l’iPhone n’auront pas à faire de préparatifs de voyage. C’est parce que l’ensemble de l’émission sera diffusé en ligne, tout comme l’année dernière. Certains rapports ont affirmé qu’Apple pourrait envoyer les invitations à la presse de l’iPhone 13 dès le 7 septembre, une semaine avant l’événement de lancement réel. Si cette date est confirmée, nous pouvons déduire la date de sortie du nouvel iPhone.

Le premier vendredi après la keynote, Apple commencera à prendre des précommandes d’iPhone 13 dans le monde entier. Encore une fois, c’est le 17 septembre. Les acheteurs auront sept jours pour acheter un iPhone 13 en ligne. Les livraisons débuteront le 24 septembre. En d’autres termes, Apple n’a qu’à confirmer la date du lancement de l’iPhone 13 pour gâcher également la date de sortie du nouvel iPhone.