La nouvelle date de sortie du Blu-ray remasterisé de la série animée révélée ⋆ 10z viral

Il vient d’être annoncé par Warner Bros. Home Entertainment (WBHE) que la sortie prochaine de la collection Blu-Ray de Superman : la série animée sera retardé en raison de problèmes de production. La collection remasterisée de six disques de la série de 54 épisodes connaîtra un retard de deux semaines et devrait maintenant sortir le 26 octobre.

Le coffret comprendra les 54 épisodes de l’émission originale, tous les épisodes de la série étant remasterisés en termes de visuel et d’audio. Parallèlement à ces améliorations, le coffret comprendra un certain nombre de fonctionnalités, telles qu’une toute nouvelle fonctionnalité bonus appelée Superman : icône intemporelle spécialement conçu pour la nouvelle version Blu-ray qui explore l’évolution du mythe de Superman que les créateurs de la série ont fait lors de la création de la série, le tout raconté à travers l’objectif des producteurs Bruce Timm et Paul Dini, réalisateur Dan Riba, écrivain Bob Goodman, directeur de casting/dialogue Andrea Romano, comédien voix de Superman Tim Daly, et comédien de doublage Lex Luthor Marron Clancy.

En plus d’autres bonus tels que des anecdotes et des featurettes sur la distribution, l’animation et les méchants de la série, il y aura également trois épisodes (“Stolen Memories”, “The Last Son of Krypton – Part 1” et “The Main Man – Part 2 ”) qui comprendra des commentaires audio des membres de l’équipe, donnant un meilleur aperçu de ces épisodes et du processus derrière leur création.

Le Superman : la série animée Blu-Ray Box Set remasterise la série la plus appréciée des années 90 alors que DC et WBHE célèbrent le 25e anniversaire de la série cette année. La série s’est déroulée de 1996 à 2000 sur cinq saisons et était le projet de suivi de l’équipe qui a réalisé le très apprécié Batman : la série animée. Superman : la série animée met en vedette Tim Daly comme Kal-El/Superman, Dana Delany comme Lois Lane, David Kaufman comme Jimmy Olsen, et Clancy Brown dans le rôle de Lex Luthor. La série a été nominée pour 11 Daytime Emmys entre 1997 et 2000, remportant les Emmys for Outstanding Special Class Animated Program en 1998 et Outstanding Sound Mixing in the Special Class en 1999. La série s’est terminée avec son dernier épisode diffusé le 12 février 2000.

Le coffret Blu-ray remasterisé de Superman: The Animated Series sortira le 26 octobre. Découvrez la pochette ci-dessous:

