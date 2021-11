La nouvelle déclaration de Superliga

23/11/2021

23/11/2021

Après l’approbation du rapport sur la politique sportive dans l’Union européenne, la Super League a voulu publier un communiqué dans lequel elle soulignait que « l’UEFA bloque toute initiative de tiers qui agit contre son monopole » et que le seul but de créer cette compétition est de « protéger le football contre des abus tels que ceux de l’UEFA ».

« Le sport européen, et le football en particulier, a un besoin urgent de protection contre les abus qui ont été commis par un certain nombre d’acteurs en dehors de l’Union européenne, qui poursuivent des intérêts non liés au sport et utilisent les clubs de football comme plate-forme pour leurs propres intérêts & rdquor ;, ils se disputent.

Le rapport sur la politique sportive dans l’Union européenne approuvé aujourd’hui contient un message dur contre la philosophie avec laquelle la Super League a été créée. Un document qui pointe la terrible menace qui pèse sur l’écosystème et la stabilité du sport. Ce rapport, clairement contre la Super League, a été soutenu par 597 alors qu’il n’y avait que 36 contre.

« Nous sommes convaincus que les tribunaux européens et, en particulier, la Cour de justice de l’Union européenne, protégeront l’application des règlements de l’Union, un règlement que la Super League respecte pleinement, insiste la Super League.