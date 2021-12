La nouvelle démo de Matrix Awakens Unreal Engine 5 sur PS5 ressemble à GTA

Capture d’écran : Warner Bros. / Epic / Kotaku

Plus tard ce mois-ci, le prochain film de la franchise Matrix sortira en salles et en streaming via HBO Max. Mais avant que cela n’arrive, WB et Epic Games se sont associés pour offrir aux fans ce qu’ils appellent « The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience ». Alors, qu’est-ce que c’est exactement ? Eh bien, il s’avère que c’est en partie une cinématique campy, en partie un jeu de tir rempli de QTE et en partie une exploration de type GTA en monde ouvert. C’est étrange.

Mais aussi en quelque sorte génial, et d’une manière que je pense que n’importe qui, même ceux qui n’aiment pas ou ne se soucient pas de Matrix, peut creuser et apprécier. S’il s’agit de l’avenir de la technologie du jeu vidéo, je suis certainement intéressé.

D’abord divulgué plus tôt ce mois-ci, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience n’est pas vraiment un jeu, mais c’est bien plus qu’une simple vidéo ou une animation Flash interactive. Cela commence avec un Keanu Reeves numérique qui vous parle des ordinateurs, de Matrix, de l’avenir du cinéma et de la façon dont la technologie moderne permet désormais aux gens de créer des mondes qui semblent réels. Comme indiqué simplement dans le teaser de la démo, « Comment savons-nous ce qui est réel ? »

J’admets qu’il était parfois difficile de dire si je regardais de vraies personnes ou de fausses personnes. D’autres fois, c’était très évident, comme lorsqu’il a transformé numériquement Keanu en une version plus jeune de lui-même ou a changé entre lui et des dizaines d’autres personnages, dont l’actrice de Trinity Carrie-Anne Moss. L’effet global n’est peut-être pas époustouflant, mais sur un grand téléviseur 4K, il vaut vraiment la peine.

C’est particulièrement impressionnant par rapport à l’intro de 2003 de The Animatrix, qui a essayé et quelque peu réussi à créer des humains réalistes. Mais c’est mieux et fonctionne en temps réel sur une PS5. L’avenir est sauvage.

De retour dans la démo, toutes les discussions sur la technologie, la nature de la réalité et la façon dont nous interagissons tous avec les mondes numériques sont soignées et tout, mais après quelques minutes, Carrie-Anne Moss alors que Trinity interrompt et téléporte Neo et elle-même dans un muscle voiture au milieu d’une ville UE5 entièrement rendue pour une « action sexy ». Selon elle, c’est ce que voulait le « marketing », ce qui surprend Neo. Trinity déclare simplement: « Bienvenue dans la matrice. »

C’est un peu campy et idiot, en particulier une partie où Trinity regarde Neo et déclare que la simulation autour d’eux est « irréelle », ce qui m’a fait gémir. Mais même cela est toujours mieux que la plupart des Révolutions matricielles, donc je ne me plains pas. Et c’est amusant de voir des recréations numériques de Neo et Trinity de l’ère Matrix Reloaded flirter. Même Neo semble manquer ces vieux jours.

Mais ceci étant The Matrix, des coups de feu éclatent rapidement et les agents se lancent à la poursuite. La caméra se tourne et révèle que votre personnage joueur est assis sur la banquette arrière. Après une séquence de tir de style QTE très jolie mais super moche, le jeu vous dépose dans la mégapole, libre d’explorer à pied, dans une voiture volée ou via un mode drone survolant.

C’est ici que cette étrange démo technologique commence vraiment à briller. La ville est détaillée de manière complexe, avec de nombreuses zones semblant presque photoréalistes. En tant que nouveau personnage, vous pouvez parcourir la ville librement, conduire presque toutes les voitures garées que vous voyez et provoquer des empilements massifs. (Vous ne pouvez pas écraser les gens ; ils disparaissent progressivement dans un flash de texte vert.) Partout dans la ville, des plaques contiennent des informations sur la démo et sa technologie, ou qui vous permettent de les modifier. J’en ai trouvé un qui m’a permis de changer l’heure du jour en nuit, mais a perdu la trace de l’endroit où il se trouvait après un passage de course sur les autoroutes de la ville, me laissant coincé à jouer la nuit. Au moins, ça avait l’air sympa.

Comme pour le reste de la démo Matrix/Unreal, cette section en monde ouvert présente un très haut niveau de fidélité, mais cela a un coût. J’ai connu de nombreuses baisses de framerate pendant que je jouais. Cela ne devient jamais injouable, mais on a l’impression que cette ville massive et simulée et ses textures et effets d’éclairage de haute qualité poussent vraiment la PS5.

Une fois que vous avez terminé avec son contenu principal, la démo vous permet également de modifier les paramètres du moteur et de la simulation. Comme un dieu qui s’ennuie, j’ai joué avec le soleil dans le ciel, puis j’ai provoqué un gigantesque embouteillage sur l’autoroute. Ensuite, j’ai éteint toutes les autres voitures et PNJ, conduisant seul dans une ville vide. Le jeu s’est mieux déroulé, mais j’étais seul. Même la ville semblait plus calme, grâce à ce que la démo annonce comme des paysages sonores générés de manière procédurale.

Si cela me coûtait 10 $ ou plus, je serais déçu et frustré. Mais en tant que jouet numérique gratuit, il fonctionne parfaitement. Oui, c’est aussi une publicité interactive géante pour un nouveau film, mais curieusement, le nouveau film est à peine référencé. En zoomant, il est honnêtement facile d’oublier la vraie raison pour laquelle cette collaboration existe. (Le capitalisme, bébé !)

Alors, oui, cette démo Matrix des Game Awards est plutôt cool. Il est maintenant disponible gratuitement sur PS5 et Xbox Series X/S. Je lui donne environ deux heures avant que quelqu’un utilise des images de cela pour créer une fausse vidéo GTA6 sur TikTok ou Twitter.