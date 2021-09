La nouvelle édition de la collection de jeux classiques Disney arrivera plus tard cette année | Jeux

Nighthawk Interactive annonce officiellement la nouvelle collection de jeux Disney classiques, dont The Jungle Book et la version SNES d’Aladdin.

Ce Noël sera marqué par le charme des jeux Disney classiques. Certes, dans votre petite enfance, vous pourriez profiter d’adaptations de chefs-d’œuvre comme Le Roi Lion ou Aladdin … alors faites bien attention.

Comme l’ont souligné les dernières rumeurs, Disney et Nighthawk Interactive ont finalement annoncé la nouvelle édition de la Disney Classic Games Collection. Cette compilation contient d’excellentes nouvelles, et viendra à la fin de cette 2021.

Prévu pour se lancer dans PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam), Disney Classic Games améliore tout par rapport à la compilation précédente. Sa plus grande nouveauté est l’incorporation d’un nouveau titre classique : Le livre de la Jungle, avec des versions de SNES, Mega Drive et Game Boy.

Ce n’est pas la seule nouveauté importante.

Les fans de Disney ont manqué la version SNES d’Aladdin dans le package précédent, c’est pourquoi Nightawk Interactive a décidé de l’inclure dans cette nouvelle édition.

Les plus nostalgiques se contenteront de la troisième et la plus remarquable nouveauté pour les collectionneurs : dans chaque version physique de la Disney Classic Games Collection l’un des quatre manuels d’instructions disponibles sera inclus pour ces titres. Quelle surprise!

” Disney Classic Games Collection est la dernière et la plus grande compilation de jeux Disney classiques basés sur certains des films Disney les plus appréciés de tous les temps : Aladdin, Le Roi Lion et maintenant, Le Livre de la Jungle ! Vous pouvez désormais jouer à TOUS les 16 jeux acclamés par la critique. -bit versions console d’Aladdin, ” sa description officielle lit.

En gros, cette compilation pour PS4, Xbox One, Switch et PC comprend les trois jeux classiques avec leurs versions respectives (pas tout). Si le pack précédent était assez complet, vous pouvez recréer une expérience encore meilleure pour ces trois grands jeux de plateforme.

Le roi Lion: versions SNES, Game Boy, Game Boy Color et Mega Drive (également japonaise).

Aladin– Versions Game Boy, Game Boy Color, Mega Drive et SNES. Aussi Final Cut de Mega Drive, démo et version japonaise.

Le livre de la Jungle: versions SNES, Game Boy et Mega Drive.

Bien entendu, les trois titres peuvent être lus à une résolution de 1080p et sous une performance beaucoup plus fluide que dans ses versions originales.

Aussi les bords ont été ajustés, ratio d’aspect, en plus il existe des options de filtre classiques pour Moniteurs CRT et les télévisions de l’époque.

Cerise sur le gâteau, et comme c’était le cas avec la compilation précédente, la Disney Classic Games Collection de 2021 nous permet rembobiner à tout moment pendant le jeu, faire des sauvegardes rapides, afficher les signets en ligne et une foule de fonctionnalités ajoutées.

La nouvelle version de la collection de jeux classiques Disney arrivera dans les magasins à la fin de cette année 2021, disponible pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam). Si vous n’aviez pas le pack précédent ou si vous souhaitez une expérience Disney plus complète, c’est votre meilleure option pour le prochain Noël.

