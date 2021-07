La nouvelle émission Apple TV + de Jon Stewart commence à enregistrer la semaine prochaine devant un public en direct, billets disponibles

La prochaine émission d’actualité Apple TV + animée par Jon Stewart, intitulée The Problem with Jon Stewart, commence le tournage la semaine prochaine devant un public en direct. Le site Web de l’événement 1iota annonce actuellement des billets gratuits pour l’enregistrement la semaine prochaine à New York.

Jon Stewart fait son retour à la télévision sur Apple TV + après avoir quitté The Daily Show en 2015. La série devrait être diffusée en septembre, aux côtés d’autres grands drames TV + ce mois-ci, notamment la deuxième saison de ” The Morning Show ” et sci- fi ‘Fondation’ épique.

Bien que les détails de l’émission restent secrets, Apple a déclaré que la nouvelle série serait formatée sous la forme d’un ensemble d’émissions d’une heure couvrant plusieurs saisons, couvrant des sujets de la conversation nationale ainsi que le travail de plaidoyer de Stewart.

Le site de l’événement indique que le premier enregistrement en studio aura lieu les 14 et 16 juillet.

Semblable à l’accord de production d’Apple avec Oprah, il semble que Stewart publiera de nouveaux épisodes tous les quelques mois – ce n’est pas une émission hebdomadaire ou quotidienne. Il comprendra probablement un mélange de segments d’audience en studio et de « sur place ».

Si vous êtes un fan de Jon Stewart et que vous souhaitez y assister, vous devez être dans la région de New York la semaine prochaine et être entièrement vacciné conformément aux directives du CDC. Voir le site Web de 1iota pour plus de détails et le formulaire d’inscription pour postuler.

