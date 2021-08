La nouvelle émission Apple TV Plus de Jon Stewart a enfin une date de sortie

Cela fait plus de six ans que Comedy Central a diffusé le dernier épisode de The Daily Show avec Jon Stewart. À l’exception de quelques apparitions dans l’émission de Stephen Colbert, nous n’avons pas beaucoup vu Stewart depuis. Cela va changer cet automne lorsque l’hôte bien-aimé reviendra pour une nouvelle émission sur Apple TV Plus. Lundi, Apple a annoncé que The Problem with Jon Stewart commencera à être diffusé sur son service de streaming à partir du 30 septembre.

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Wi-Fi les plus vendues avec Alexa et Google ne coûtent-elles que 4,05 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 17,99 $ Prix : 16,19 $ Vous économisez : 1,80 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

“Le problème avec Jon Stewart est une série à un seul numéro de plusieurs saisons avec Stewart en discussion avec les personnes touchées par le problème – ainsi que celles qui contribuent à créer l’impact”, lit-on dans la description de l’émission. sur le site d’Apple. “Ensemble, ils discuteront des étapes tangibles qui peuvent conduire à une voie de solution à suivre.”

Vous pouvez regarder la première bande-annonce de The Problem with Jon Stewart sur Apple TV Plus ci-dessous :

De quoi parle l’émission Apple TV Plus de Jon Stewart ?

Chaque épisode de The Problem with Jon Stewart durera une heure et de nouveaux épisodes sortiront toutes les deux semaines. Comme Apple l’a noté, chaque épisode se concentrera sur un seul sujet, mais ces sujets n’ont pas encore été révélés. On ne sait pas si Apple prévoit de partager davantage dans les semaines à venir.

En plus de la série en streaming, Apple produira également un podcast d’accompagnement hebdomadaire pour l’émission. Apple dit que son podcast « prolongera la conversation de chaque épisode, mettant en vedette des membres du personnel de toute la série qui nous apporteront des interviews de militants dans l’espace, les faits sur la question, et oui, beaucoup de blagues ». Apple publiera chaque semaine de nouveaux épisodes du podcast.

The Problem fait partie d’un partenariat pluriannuel entre Apple et Stewart. Apple s’est déjà engagé sur plusieurs saisons de l’émission, qui sera disponible exclusivement sur Apple TV Plus. Chelsea Devantez est la scénariste en chef tandis que Lorrie Baranek supervisera la production. La showrunner est Brinda Adhikari, qui produira aux côtés de James Dixon et Richard Plepler.

La bande-annonce ci-dessus est la première que nous ayons vue de Stewart dans le costume, mais ce n’est pas en fait la première bande-annonce de la série. En juillet, Apple a partagé une vidéo parodiant la course à l’espace entre Jeff Bezos, Elon Musk et Richard Branson. Vraisemblablement, ce sera le sujet de l’un des épisodes diffusés cet automne. Il met en vedette Jason Alexander, Adam Pally, Tracy Morgan et Ricky Gervais, et c’est très drôle :