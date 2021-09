La nouvelle émission coréenne de Netflix ‘Squid Game’ pourrait établir un record – .

Voici la chose à propos de la nouvelle série à succès Netflix de Corée appelée Squid Game. Bien sûr, il a un titre idiosyncratique qui ne dit pas nécessairement aux téléspectateurs du monde entier de quoi parle l’émission – bien qu’il soit suffisamment différent pour attirer votre attention. Les visuels sont également bluffants. Et le scénario est si différent que les gens se tournent de plus en plus vers les médias sociaux pour s’extasier sur le fait que cette série ne ressemble à rien de ce qu’ils ont jamais vu auparavant. Ajoutez cela et plus encore, et le résultat est de l’or en streaming solide. Plus précisément, Squid Game est en passe d’être la plus grande chose que Netflix ait jamais publiée.

C’est selon nul autre que le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos. Il a pris la parole lors de la conférence Code lundi et a déclaré aux participants que Squid Game était en passe de remplacer Bridgerton en tant que plus gros succès mondial de Netflix (“Si les premiers chiffres d’audience tiennent”).

Squid Game – la plus grande émission Netflix de tous les temps ?

Le streamer n’a pas encore confirmé le nombre de téléspectateurs officiels pour Squid Game – qui est une série de 9 épisodes sur des joueurs à court d’argent qui terminent dans un ensemble de jeux pour enfants. Au fait, Netflix ne l’a sorti que le 17 septembre.

Netflix a cependant confirmé certains chiffres derrière le succès de Bridgerton. En termes de nombre de comptes Netflix qui ont accédé à un titre particulier dans les 28 premiers jours de sa sortie sur le streamer (et en ont regardé au moins deux minutes), Bridgerton arrive en tête avec 82 millions de comptes. Lors de la Conférence Code, cependant, Netflix a également publié de nouvelles données d’engagement qu’elle n’avait jamais rendues publiques auparavant. Ce serait le temps total passé à visionner un élément de contenu particulier au cours de cette même fenêtre de 28 jours après la sortie. Et, encore une fois, Bridgerton est le gagnant, avec 625 millions d’heures de visionnage.

combinaison rouge emblématique? ??

masque pour cacher votre identité? ??

des millions en jeu ? ?? pas étonnant qu’ils soient des obsessions mondiales. Si vous avez besoin de quelque chose pour combler le vide dans votre cœur, vous voudrez peut-être essayer le jeu de calmar. pic.twitter.com/BYpOJcdcho – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 28 septembre 2021

Ces chiffres devraient donner une idée de combien Squid Game l’écrase complètement en ce moment sur Netflix. Parce que ce sont les chiffres qu’il est apparemment sur le point de battre.

Selon la description officielle de Netflix, Squid Game tourne autour d’une mystérieuse invitation à participer à un concours qui est envoyé aux personnes ayant un besoin urgent d’argent. À 456 participants, pour être exact, de tous horizons. Et ils se disputent 45,6 milliards de wons. Comme vous pouvez l’imaginer, cependant, il y a un énorme piège. “Chaque jeu est un jeu d’enfants traditionnel coréen tel que Red Light, Green Light, mais la conséquence de la perte est la mort.” Comment est-ce pour une prémisse à enjeux élevés, élégante, de vie ou de mort?

Inutile de dire que, comme le montrent les commentaires de Sarandos, Squid Game a été très bien accueilli.

La série a actuellement un score de critiques parfait de 100% sur Rotten Tomatoes. Et un très bon score d’audience de 88% sur le même site Web d’agrégation d’avis. Tout cela pour dire qu’il s’agit certainement d’une autre série Netflix à ne pas manquer de Corée du Sud, qui est déjà responsable de certains des contenus les meilleurs et les plus animés du service. D’autres exemples incluent des séries à ne pas manquer comme Vincenzo et Crash Landing on You.

Source de l’image : Netflix