La nouvelle émission de Jon Stewart sur Apple TV Plus a une première date – et une bande-annonce

Apple TV Plus a fixé la date de première de la nouvelle émission du comédien Jon Stewart, et vous n’aurez pas à attendre très longtemps : The Problem with Jon Stewart débutera le jeudi 30 septembre.

Stewart sera à la fois l’hôte et le producteur exécutif de la nouvelle série Apple TV Plus. Chaque épisode d’une heure de The Problem with Jon Stewart explorera un seul problème. Ce format est similaire à Last Week Tonight with John Oliver, le programme populaire de HBO animé par l’ancien collègue de Stewart au Daily Show.

Apple décrit le problème avec Jon Stewart :

“Il est facile de se sentir dépassé par les problèmes du monde. Il est plus difficile d’identifier les systèmes responsables de leur création. Dans cette série, Jon Stewart rassemble des personnes touchées par différentes parties d’un problème pour discuter de la façon dont nous proposons le changement. “

Le retour de Jon Stewart à la télé

Stewart a quitté The Daily Show à l’époque plus simple d’août 2015, lorsque Barack Obama était encore président des États-Unis, Straight Outta Compton était le film le plus rentable, et il n’y avait pas de pandémie mondiale dominant les gros titres et fermant des entreprises. Le comédien aujourd’hui âgé de 58 ans avait animé l’émission emblématique Comedy Central pendant 16 ans.

À partir de 2015, Stewart a travaillé avec HBO sur des courts métrages numériques multiplateformes qui auraient permis au comédien de réintégrer la mêlée politique sans les exigences quotidiennes d’un talk-show en direct. Cependant, en 2017, Stewart et HBO ont officiellement annulé l’initiative très attendue.

Depuis lors, les apparitions publiques les plus notables de Stewart ont impliqué le lobbying pour le financement des intervenants du 11 septembre. En juin 2019, il a prononcé un discours enflammé devant un panel du Congrès américain sur l’épuisement des réserves du Fonds d’indemnisation des victimes du 11 septembre. L’adresse de Stewart est devenue virale sur les réseaux sociaux et le mois suivant, le projet de loi a été adopté.

La nouvelle série de Stewart est la dernière première de grande envergure sur le service de streaming d’Apple, vieux de près de deux ans. Il fait suite au succès de Ted Lasso, de The Morning Show et du documentaire de Billie Eilish The World’s a Little Blurry.

Apple TV Plus est disponible sur la plupart des plateformes en ligne, y compris les appareils Apple et non Apple et nécessite un abonnement mensuel.