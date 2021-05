La nouvelle émission de télé-réalité sur la mode en direct en temps réel – WWD

Amy Bond cherche à réinventer la télé-réalité sur le thème de la mode.

La productrice, connue pour son travail sur «Project Runway» et «Next in Fashion», présente «The Collective Fashion Show» – une série diffusée en direct et diffusée en ligne en juillet. Le mannequin et artiste d’enregistrement Shaun Ross a été sélectionné en tant que producteur exécutif et supervisera la musique, tandis que Bond, le styliste Ty Hunter et le mannequin Laura Kirkpatrick-Cianciolo animeront.

«L’idée de ‘The Collective’ est née parce que nous vivons dans un monde très inclusif et un monde très virtuel, mais nous venons également de traverser cette année de difficultés intenses pour tout le monde et d’isolement intense pour tout le monde», a déclaré Bond , le créateur de l’émission aux côtés de son mari Angelo La Pietra (cofondateur de Penguin Monkey Productions). «Donc, autant que nous ayons des plates-formes qui permettent à tout le monde d’interagir tout le temps, cela a été très décousu à bien des égards.»

Elle réunit 15 candidats divers issus de spectacles précédents – «Project Runway», «Next in Fashion» et «Making the Cut» – comme Tessa Clark, Kentaro Kameyama, Charles Lu, Kenya Freeman et Adolfo Sanchez dans une ville américaine qu’elle cherche à mettre en valeur: Cincinnati.

«C’est un endroit dynamique qui a été manqué sur le radar, non seulement par COVID-19, mais dans l’ensemble», a déclaré Bond. «Ils sont actuellement dans une genèse créative des arts et de la culture, de la mode, du design et du style.»

«L’ensemble de ce projet donne à un endroit comme Cincinnati quelque chose qu’on n’a jamais vraiment vu auparavant, donc automatiquement c’est édifiant en lui-même», a sonné Ross, qui espère mieux refléter l’esprit de la mode dans la musique. «Quand je regarde les segments de mode à la télévision, c’est toujours la musique la plus commercialisée qui joue en arrière-plan, et je me dis:« La mode n’est pas ça. Il s’agit d’être différent. Il s’agit d’être précis. Il s’agit de créer une expérience.

Pour 10 $, les téléspectateurs du monde entier pourront regarder des segments de la diffusion en direct sur Vimeo et Eventbrite. Bond a noté que les candidats recevront un pourcentage des revenus de la diffusion en direct, ainsi qu’un chèque de paie pour leur apparition dans l’émission.

«Cela n’arrive jamais», dit-elle. «Vous savez, j’ai vu des enfants s’endetter pour faire partie du« Project Runway »parce qu’ils doivent abandonner leur appartement pendant des mois, leur travail et tout le reste. Donc, il était important pour nous que nos designers se sentent valorisés, non seulement comme une plate-forme pour parler d’eux-mêmes, mais aussi, c’est comme “ Hé, tu es le talent ici, alors tu devrais partager les récompenses de l’ensemble chose.'”

L’émission vise à laisser les candidats – qui ont chacun un suivi sur les médias sociaux – contrôler leurs propres récits à travers les diffusions en direct, qui toucheront également un public plus large étant donné les limites de la télévision traditionnelle.

«Nous voulons qu’un million de personnes soient présentes au défilé de mode», a ajouté Bond. «Nous ne voulons pas que les portes du tapis rouge soient fermées, où vous ne pouvez rien voir. Les caméras seront là tout le temps… Et au lieu d’être une sorte de compétition féroce, c’est une question de collaboration. Il s’agit de célébrer cette créativité. »

Pourtant, il y a des éléments compétitifs et un prix en argent de 5 000 $ à la fin. Et après le défilé de mode final, il y aura un événement shopping en direct, avec les téléspectateurs en ligne capables d’acheter des articles en temps réel.

«C’est une façon très moderne de regarder les défilés de mode, les achats et la technologie», a déclaré Bond.

L’équipe prévoit d’utiliser l’intégralité de la séquence pour créer un épisode pilote et de déménager dans d’autres villes américaines à l’avenir.