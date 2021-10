La nouvelle émission de téléréalité immobilière de Kendra Wilkinson a une date de première en novembre

Kendra Wilkinson fait son retour à la télé-réalité. La nouvelle émission de télé-réalité Discovery + de l’ancienne star de Girl Next Door a sa date de première. L’émission, Kendra Sells Hollywood, sera disponible en streaming le mercredi 17 novembre. L’émission relate l’aventure de Wikinson dans l’immobilier hollywoodien.

Wilkinson est un ancien résident de l’emblématique manoir Playboy et ancienne petite amie de Hugh Heffner. Ses nouvelles docuseries en six parties la suivront en s’appuyant sur son « humour, sa résilience et son éthique de travail inébranlable pour apprendre les ficelles du métier et décrocher sa première vente », note une publication. Wilkinson n’a aucune expérience antérieure dans l’immobilier.

« J’ai été à la télévision, sur des couvertures de magazines et j’ai partagé tous les hauts et les bas de ma vie personnelle avec mes fans », a déclaré Wilkinson dans un communiqué de presse officiel. « Maintenant, les gens peuvent suivre ma nouvelle aventure en tant qu’agent immobilier. Cette ‘fille d’à côté’ est prête à rivaliser avec les gros calibres ! »

Les dirigeants des réseaux sont tout aussi enthousiastes. « Nous aimons regarder Kendra depuis des années et nous sommes certains que son ambiance amusante, positive et aventureuse, « laissez-moi y participer », inspirera les meilleures histoires de l’immobilier », a déclaré Jane Latman, présidente de HGTV ( HGTV dirige le contenu à domicile pour Discovery +) dans un communiqué de presse. « Sa résilience, son bon sens et sa force sont inspirants et, comme ses millions d’adeptes des réseaux sociaux, nous la surveillerons et la soutiendrons alors qu’elle relève son dernier défi à Kendra Sells Hollywood. »

Wilkinson a annoncé qu’elle avait obtenu son permis immobilier en 2020, deux semaines seulement après avoir célébré son 35e anniversaire. « Ce sur quoi j’ai travaillé pendant la quarantaine a finalement porté ses fruits en réussissant mon examen immobilier en Californie du premier coup », a-t-elle déclaré dans un post Instagram à l’époque. Elle a également remercié ses deux enfants Hank IV, 11 ans, et Alijah Mary, 7 ans, pour leur soutien. « J’étais si nerveuse que je n’ai même pas pu dormir une minute mais je l’ai fait et maintenant je peux respirer et célébrer mon dur labeur », a-t-elle ajouté.