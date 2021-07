La nouvelle émission Netflix de Meghan Markle ” n’aura pas de public ” en tant que sujet ” trop digne ” pour les enfants | Royale | Nouvelles

La rédactrice en chef du journal Mail on Sunday, Charlotte Griffiths, a qualifié la nouvelle série Netflix de Meghan Markle, “Pearl”, de “trop ​​digne” après l’annonce du développement de l’émission d’animation. Mme Griffiths a également examiné les travaux antérieurs de Meghan et a attaqué son premier livre pour enfants, The Bench, comme ayant une si mauvaise grammaire qu’elle ne voulait pas que son enfant de deux ans le lise. Le journaliste a livré la conclusion accablante que bien que les enfants aient accès à des livres et à des travaux quasi-politiques et dignes, ils sont finalement impopulaires, comme le dit “Pearl” tombera inévitablement dans cette catégorie.

S’exprimant sur Palace Confidential, Mme Griffiths est apparue dans le panel pour discuter du nouveau spectacle animé de la duchesse de Sussex.

Le cinéaste et mari d’Elton John, David Furnish, est impliqué dans le projet qui en serait aux premiers stades de développement.

Elton John, qui est un ami proche des Sussex, pourrait prêter main forte à la production car il a aidé avec les films précédents de M. Furnish.

L’émission se concentrera sur une jeune fille de 12 ans qui est “inspirée” par des femmes célèbres de l’histoire.

Dans un communiqué de presse, Meghan a déclaré: «Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl est en quête de soi alors qu’elle essaie de surmonter les défis quotidiens de la vie.

“Je suis ravi qu’Archewell Productions, en partenariat avec la plate-forme puissante de Netflix, et ces incroyables producteurs, vous propose cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l’histoire.”

Mme Griffiths a commenté l’émission et a déclaré: “J’ai deux jeunes filles et elles ont des livres sur les icônes féministes de l’histoire.

“C’est donc une chose dans le monde des enfants.

Le Sun et le Telegraph ont déclaré dans leurs critiques que la grammaire du livre était mauvaise et ont critiqué l’histoire et les messages étranges du livre.

Meghan et le prince Harry ont signé un accord de plusieurs millions de livres avec Netflix pour produire du contenu pour leur plate-forme afin qu’ils puissent garantir leur indépendance financière vis-à-vis de la famille royale.

Alors que l’accord a été signé en 2020, le spectacle d’animation récemment annoncé est le premier projet rendu public.

Le rédacteur en chef du Daily Mail Diary, Richard Eden, a déclaré que le nom “Pearl” pourrait être lié au nom de Meghan qui trouve ses origines dans le mot grec pour perle.