La nouvelle émission Netflix de Robert Downey Jr.et Will Forte, Sweet Tooth, laisse tomber sa première bande-annonce épique

Comme on le voit dans la bande-annonce, Sweet Tooth est dirigé par le jeune acteur Christian Convery, qui joue le jeune Gus, né comme un hybride entre un garçon humain et un cerf. Rien de bizarre à ce sujet. L’émission met également en vedette MacGruber lui-même Will Forte dans le rôle du père de Gus, le vétérinaire Flash Neil Sandilands dans le rôle du méchant général Steve Abbot, l’ancien élève de Game of Thrones Nonso Anozie dans le rôle du compagnon d’échange de race de Gus, Tommy Jeppard, et Adeel Akhtar d’Utopia dans le rôle du Dr Singh, dont la recherche pourrait être en mesure d’inverser l’étrange série de naissances hybrides qui se produisent dans le monde. Et puis, vous savez, il y a qui diable ces gens sont.