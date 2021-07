Justin Chambers a rejoint un casting qui comprend également Giovanni Ribisi, Jake Cannavale, Miles Teller, Juno Temple, Matthew Goode, Lou Ferrigno, Stephanie Koenig, Colin Hanks et bien d’autres. Créé par Michael Tolkin, qui a également dirigé la série limitée primée Escape at Dannemora, The Offer est basé sur les histoires et les expériences réelles du producteur du parrain Albert S. Ruddy, qui a ensuite créé Walker: Texas Ranger avec Chuck Norris.