La nouvelle emote FFXIV vous permet de manger une pizza avec enthousiasme, voici comment l’obtenir

Square Enix et Grubhub ont uni leurs forces pour offrir aux joueurs de FFXIV une emote « Mangez une pizza » dans le jeu, à condition que vous sortiez d’abord votre portefeuille et que vous achetiez de la nourriture dans la vraie vie à l’aide de l’application de livraison.

Pour une durée limitée, si vous utilisez le code promotionnel ENDWALKER tout en achetant pour au moins 15 $ de nourriture (avant taxes, pourboire et frais) via Grubhub, vous pouvez obtenir une emote FFXIV où votre personnage mange joyeusement une tranche de pizza. De plus, si vous commandez pendant les Game Awards (9 décembre), vous pouvez également recevoir jusqu’à 6 $ en livraison gratuite. L’offre d’émote solo, séparée de la livraison gratuite, est valable après TGA jusqu’au 15 décembre.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : bande-annonce complète de FINAL FANTASY XIV ENDWALKER

Selon les petits caractères de l’accord Grubhub FFXIV, la livraison gratuite et la combinaison d’émoticônes seront limitées et Grubhub s’attend à une « forte demande ». Les livraisons de codes d’émoticônes commenceront le 17 décembre et seront envoyées à l’adresse e-mail associée à votre compte Grubhub. Ensuite, le code peut être utilisé dans la station Mog. Cette offre s’applique uniquement aux joueurs qui ne sont pas sur la version d’essai de FFXIV et uniquement aux joueurs vivant en Amérique du Nord.

L’emote « Eat Pizza » était connue de la communauté avant cette annonce – grâce au pouvoir de l’exploration de données – et maintenant, elle a finalement été officiellement annoncée.

Dans les nouvelles connexes, la nouvelle extension de FFXIV Endwalker approche de la fin de sa phase d’accès anticipé. En raison de la popularité du jeu et du grand nombre de joueurs essayant d’entrer dans le jeu, les serveurs sont stressés et les files d’attente sont extrêmement longues. En réponse aux circonstances de connexion difficiles, Square Enix offre sept jours gratuits de temps de jeu FFXIV.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.