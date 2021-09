La nouvelle entreprise de Canelo lvarez avec Kendall Jenner

in

Au cours de la semaine dernière, Saúl Álvarez et Kendall Jenner ont été vus ensemble dans un restaurant à Los Angeles, Californie, et les différentes rumeurs sur les raisons de la rencontre ont rapidement circulé, mais c’est Canelo lui-même qui s’est chargé de détailler la cause, affirmant qu’il s’agissait d’une affaire commerciale.

Canelo a été vu avec Jenner en Californie.

Comme le précise le boxeur mexicain, l’entretien qu’il a eu avec le célèbre mannequin américain, intimement lié au monde des affaires, c’est parce qu’elle lui a demandé de la conseiller sur un produit qu’elle a récemment lancé : « 818 tequila ».

Regarde aussi

NOUVELLE AFFAIRE POUR CANELO ?

En quittant les lieux, lvarez a laissé entrevoir une éventuelle association avec Jenner et sa nouvelle marque de boissons alcoolisées, qu’il a lancée sur le marché en février de cette année. “Oui, ils sont là avec le projet tequila et on verra ce qu’on fera”, dit celui qui est né à Guadalajara.

Kendall a lancé un produit de boisson alcoolisée.

La mannequin et femme d’affaires, pour sa part, est venue au restaurant avec une bouteille “échantillon” à présenter à Canelo, qu’elle n’avait plus avec elle lorsqu’elle a quitté les lieux. confirmant ainsi les propos de l’athlète de 31 ans, sans toutefois faire de déclarations.

Regarde aussi

Álvarez pourrait devenir partenaire du projet du modèle américain.

Regarde aussi

Sorti plus tôt cette année par Kendall Jenner, “818 tequila” est une boisson “faite à la main” et fabriquée à Jalisco, Mexique, comme expliqué par le site officiel lui-même et les comptes de médias sociaux du produit, Il est maintenant disponible à l’achat dans huit districts américains.

Regarde aussi

Regarde aussi

Regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE