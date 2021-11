La nouvelle entreprise de l’acteur Barney le dinosaure est beaucoup trop mature pour les enfants

L’homme derrière la voix emblématique de Barney le dinosaure violet a un tout nouveau travail et ce n’est pas approprié pour les enfants. Joyner, qui a fourni le travail de voix off sur Barney & Friends de PBS de 1991 à 2001, travaille maintenant comme spécialiste du massage tantra et guérisseur spirituel. Au lieu d’enseigner le partage, Joyner donne aux adultes un plaisir extrême.

Une fonctionnalité de 2018 de VICE donne des détails sur les services que Joyner offrait à l’époque. Joyner offrait des sessions complètes qui pouvaient durer de trois à quatre heures pour 350 $. Pour ce prix, les clientes ont reçu un bain rituel, un équilibrage des chakras et un massage. Également disponible au menu : des orgasmes cosmiques et époustouflants. Selon Joyner, l’orgasme époustouflant peut être atteint grâce au massage seul. Mais il dit que le but d’une séance est de « libérer complètement l’énergie bloquée d’une femme ». Et ses services étaient réservés aux femmes.

« Quand le lingam [penis] et le yoni [vagina] rencontre, il y a une certaine énergie qui se produit que les mains sur le corps seules ne peuvent pas créer », a déclaré Joyner, 54 ans, à VICE. « Même avec le massage du point G, ce n’est toujours pas la même énergie qui circule.

Mais selon Joyner, il a apporté la même joie et le même dévouement à Barney qu’à sa nouvelle entreprise. « L’énergie que j’ai apportée [while] dans le costume est basé sur le fondement du tantra, qui est l’amour », a-t-il dit. « Tout découle, grandit et évolue de l’amour. Même lorsque vous avez une énergie bloquée émotionnellement, la meilleure façon de l’enlever est de l’enlever avec amour, puis de la remplacer par l’amour divin de Dieu. L’amour guérit et vous permet de continuer à grandir. »

Joyner, qui se vante également de son amour pour Dieu, affirme que la spiritualité reste une constante, quel que soit le travail. « Avant d’entrer dans le [Barney] costume, je prierais et demanderais à Dieu de permettre à son esprit divin aimant de couler à travers moi à travers le costume et de laisser cela attirer les enfants. Cette énergie les attirerait toujours », a-t-il déclaré. « Les enfants sont plus connectés spirituellement que [adults]. Souvent, quand je vois des bébés et que je vais à l’épicerie ou autre, ils commencent à me dévisager. Je fais la blague, ‘Tu sais qui je suis.' »

Bien qu’il n’ait pas encouragé la protection pour que les femmes atteignent leur meilleur orgasme, il a fourni une autre ressource. Par Joyner, les préservatifs « bloquent l’énergie » et il préfère ne pas les utiliser. Il a cependant fourni les résultats des tests STD à des clients potentiels. Les clients sont également invités à fournir leur statut STD.