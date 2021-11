La nouvelle épreuve d’amour de Christian Nodal à Belinda

À travers ses Insta Stories, Belinda partagé et vanté une vidéo dans laquelle vous pouvez voir le front de Nodal, avec des lettres en rouge qui disent : « Utopia », en plus d’un cœur du même ton. Pour qu’il ne fasse aucun doute que c’est en son honneur, le single de la chanteuse se fait entendre en fond sonore.

Utopia était le deuxième album studio de l’ancien protagoniste de la comédie musicale Today I can’t get up sorti le 3 octobre 2006. Le matériel comprenait un single éponyme, tous deux produits par Greg puits, Greg Kurstin, Mitch Allan, Jimmy Harry et Lester Mendez.

Christian Nodal et son hommage à Belinda

Pour Belinda il est important car il connaît un succès mondial, vendu à un million d’exemplaires en juillet 2008. C’est aussi le premier album qu’il enregistre sous le label EMI, après son départ de Sony BMG, au printemps 2006 ; c’était donc un nouveau départ à tous points de vue pour la pop star.

C’était aussi un album auquel elle a voulu collaborer si profondément qu’elle en a le mérite de productrice exécutive. Selon les experts, il a fait preuve d’une maturité dans les paroles et les sons, par rapport à son premier album qu’il a intitulé Belinda. De cette deuxième aventure musicale sont sortis plusieurs tubes.