La nouvelle équipe Avengers de Marvel pourrait se réunir avant «Avengers 5»

Avengers 5 est le film que les fans de MCU ont hâte de regarder, mais nous sommes à peine arrivés à un point où il existe même un scénario digne d’une équipe Avengers. Le patron de Marvel, Kevin Feige, l’a dit dans une interview il y a quelques semaines. Peu de temps après, Marvel nous a pratiquement dit que Avengers 5 était en préparation, et nous l’avons presque manqué. C’est la scène post-crédits de Shang-Chi qui montre clairement que les Avengers sont toujours un groupe actif de super-héros prêts à défendre la planète contre toutes les menaces, en particulier celles de niveau Thanos.

Vengeurs 5

Séparément, Marvel a déjà commencé à semer les graines d’une autre équipe Avengers avec les émissions MCU qui ont été créées sur Disney Plus. En plus de cela, un autre groupe d’Avengers pourrait bientôt se réunir. Et ce sera grâce à une série télévisée différente, dit un leaker de confiance.

L’équipe des Young Avengers de Marvel est déjà là

Plusieurs rumeurs ont affirmé au cours des dernières années qu’Apple voulait faire un film ou une émission télévisée Young Avengers. Les Young Avengers sont les plus jeunes super-héros des bandes dessinées qui imitent en quelque sorte la liste de l’équipe principale. Plusieurs d’entre eux sont déjà apparus dans des films et des émissions de télévision, ce n’est donc qu’une question de temps avant de les voir unir leurs forces. Voici un rappel de chaque jeune Avenger que nous avons vu jusqu’à présent, dans l’ordre d’apparition, y compris les projets Marvel inédits.

Stature – Cassandra Lang joué par Emma Fuhrmann et Avengers: Endgame Speed ​​– Tommy Maximoff joué par Jett Klyne dans WandaVision Wiccan – Billy Maximoff joué par Julian Hilliard dans WandaVision Patriot – Elijah Bradley joué par Elijah Richardson dans The Falcon and the Winter Soldier Kid Loki – Loki joué par Jack Veal dans Loki Hawkeye – Kate Bishop jouée par Hailee Steinfeld dans Hawkeye Miss America – America Chavez joué par Xochitl Gomez dans Doctor Strange dans le multivers de la folie

Cependant, tous n’ont pas manifesté leurs pouvoirs. Et certains d’entre eux ne sont même pas réels.

De plus, ce n’est probablement qu’une question de temps avant d’avoir Iron Lad, Hulkling, Marvel Boy, Prodigy et une vision différente. C’est-à-dire si Marvel évoque l’ensemble du groupe Young Avengers.

Mais Marvel serait en train de planifier une autre équipe des Avengers, avec un leaker affirmant que la série télévisée Armor Wars sera l’endroit où ils commenceront à “s’assembler”. C’est les Vengeurs de la Côte Ouest.

Kevin Feige de Marvel a annoncé Armor Wars en décembre 2020, révélant que Don Cheadle reprendra son rôle de James Rhodes / War Machine. C’est tout ce que nous savons sur la prochaine émission télévisée Disney Plus. Le tournage devrait commencer en 2022, mais nous n’avons pas de fenêtre de sortie en vue.

La nouvelle fuite d’Armor Wars

Selon Main Middle Man, un mystérieux initié de Marvel qui continue de publier en ligne des fuites liées aux Avengers, Armor Wars sera l’endroit où Marvel installera les West Coast Avengers. Le leaker a révélé ce détail il y a des semaines, et il a également déclaré que White Vision (Paul Bettany) pourrait apparaître dans la série. Nous avons vu pour la dernière fois White Vision à la fin de WandaVision.

Il y aura une formation initiale des West Coast Avengers. Vision et d’autres visages familiers devraient faire leur apparition. D’après tout ce que j’ai entendu, ce sera une série très intense et immersive, dans le style du MCU, et mettra en vedette Zeke Stane. – Homme du milieu principal (@mainmiddleman) 20 septembre 2021

Le leaker est de retour avec quelques détails supplémentaires sur l’émission télévisée, affirmant que la série se concentrera sur Rhodes et plusieurs des personnages « principaux » d’Iron Man. Morgan (Lexi Rabe), Pepper (Gwyneth Paltrow) et Keener (Ty Simpkins) apparaîtraient dans l’émission télévisée. Armor Wars expliquera ce qui est arrivé à la famille Potts-Stark après la mort de Tony (Robert Downey Jr.). Rhodey est apparu pour la dernière fois dans le MCU dans le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier.

Dans ce contexte, le leaker a déclaré que les West Coast Avengers commenceraient à se former dans l’émission télévisée. En plus de White Vision, Zeke Stane devrait également apparaître dans la série. Zeke est le fils d’Obadiah Stane (Jeff Bridges), que nous avons vu dans le premier film d’Iron Man et dans What If…? épisode.

L’équipe West Coast Avengers comprend Hawkeye (la version Clint Barton), War Machine, Tigra, Scarlet Witch, Vision, Mockingbird, Wonder Man et Iron Man. Mais Tony Stark est déjà mort dans le MCU, et Clint Barton devrait prendre sa retraite. Cependant, nous n’avons pas encore vu Marvel présenter les autres rumeurs des Avengers. Et la liste des West Coast Avengers comprenait également d’autres membres bien connus, dont The Thing, Ant-Man, The Wasp et Moon Knight.

Comme toujours, avec les fuites, rien ne garantit que les informations du principal intermédiaire sont exactes. Nous devrons simplement attendre et voir comment les choses se dérouleront.