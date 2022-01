La nouvelle équipe NBA devient la favorite de Ben Simmons Trade

Les 76ers de Philadelphie tentent d’échanger Ben Simmons depuis l’été dernier.

Plusieurs équipes de la NBA ont présenté diverses offres, seulement pour se faire écraser par Philly Brass pour ne pas avoir atteint le prix demandé souhaité.

Et ce prix demandé est si élevé que, lorsque les Golden State Warriors l’ont reçu, ils ont tout de suite raccroché le téléphone.

L’énorme disparité entre ce que les Sixers veulent pour Simmons et ce qu’on lui a offert a entraîné un manque de progrès sur le front commercial.

Jusqu’à maintenant.

Apparemment, un nouveau favori pour revendiquer Simmons a fait surface : les Cleveland Cavaliers.

Selon l’initié ESPN NBA Adrian Wojnarowski, les Cavaliers sont devenus un prétendant très sérieux aux services de Simmons.

« Vous connaissez Ben Simmons à Philadelphie, je pense que vous verrez les Sixers commencer à réengager les équipes », a-t-il déclaré.

« Il n’est certainement pas plus près d’accepter de revenir jouer avec les Sixers cette saison et ils n’ont pas encore de réelle traction sur un échange. La date limite des échanges est le 10 février et vous pouvez vous attendre à des équipes qui ont déjà été engagées avec Philly dans l’Indiana, Sacramento, Minnesota parmi elles, mais voici une chose intéressante à regarder – les Cleveland Cavaliers, qui avant ils ont commencé ce début de saison vraiment incroyable avait été engagé avec Philly sur Simmons.

« Ils ont des atouts vraiment intrigants soit dans un accord direct avec Philly ou peut-être dans un accord avec trois ou quatre équipes et nous avons signalé plus tôt que JB Bickerstaff avait accepté une nouvelle prolongation aujourd’hui jusqu’en ’26-’27, mais c’est une équipe à Cleveland c’est juste un match hors de la troisième place.

Lonzo a tout mis en œuvre.https://t.co/0nQDoQrAWr – Jeu 7 (@game7__) 30 décembre 2021

Simmons a une équipe à laquelle il préférerait être échangé, mais ce qu’il veut n’est une priorité pour personne en ce moment. Il aurait saigné de l’argent, Philly en a marre du drame et tout le monde veut juste passer à autre chose.

Les Cavaliers seront-ils finalement capables de faire quelque chose et de sortir tout le monde de leur misère ? Le temps nous le dira.

