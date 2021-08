La nouvelle ère de Barcelone commence en Liga contre la Real Sociedad

Barcelone commencera aujourd’hui sa saison en Liga, ainsi qu’une nouvelle ère, avec un match à domicile contre les vainqueurs de la Copa Del Rey 2020, la Real Sociedad. Habituellement, un ouvreur de saison n’est que cela – un ouvreur de saison. Cette année, cependant, pose plus de questions sur Barcelone que jamais auparavant. Bien sûr, comme nous le savons tous, le match de ce soir marque le premier de l’ère « post-Messi » de Barcelone ; avec un Memphis Depay relativement non prouvé jouant le rôle de talisman Blaugrana.

Alors que de vieux talents restent chez le géant catalan – avec l’ajout de jeunes stars potentielles fraîches – la perte de Messi 17 ans après ses débuts en Liga et sa carrière légendaire est un coup potentiellement fatal pour un club dont la sécurité financière est loin d’être sûre. Sans aucun doute, le match de ce soir marque le début d’une nouvelle ère au Camp Nou.

Barcelone : l’ouverture de la saison de la Real Sociedad ouvre une nouvelle ère

La sortie de Messi marque la fin de l’ère Tiki Taka

L’ère du tiki taka s’est techniquement terminée des années avant la sortie de Lionel Messi du club qu’il dirigeait au cours des trois dernières années. Barcelone a abandonné le tiki taka, la philosophie inspirée du « football total » de Johan Cruyff et Pep Guardiola presque immédiatement après la sortie de Xavi du club en 2015. Le capitaine du club Carles Puyol ayant pris sa retraite en 2014, Xavi a assumé le rôle de leader et sans doute le aspect le plus crucial du système tiki taka – à la fois pour le club et le pays – tiki taka a atteint son apogée sous la capitainerie de Xavi. La sortie de Xavi en 2015 a marqué une rupture avec le système.

Alors que les composants de base de Messi et Andres Iniesta sont restés, la philosophie manquait de son maître des passes dont la capacité sur le ballon l’avait fait fonctionner si bien pendant une décennie. De plus, de plus en plus de clubs s’étaient habitués à battre le système, ce qui signifiait que le club devait naturellement progresser sans lui afin de maintenir une emprise de fer sur le monde du football. Messi étant alors à l’avant-garde avec Neymar et Luis Suarez, il était relativement facile de former un nouveau système de presse haute ultra-attaquant qui s’appuyait sur les forces individuelles de ses joueurs vedettes par opposition à un système de patient bien rodé, football possessif, aux passes courtes.

Il ne faudra pas longtemps avant que Neymar rejoigne le Paris Saint-Germain pour se frayer un chemin en tant que seule méga star d’un club (ce qui n’a pas duré longtemps, avec l’arrivée éventuelle de Kylian Mbappe). En 2020, Luis Suarez a été contraint de quitter le club – passant à une équipe de l’Atletico Madrid qu’il a dirigée vers son premier titre en Liga en sept ans. Barcelone était désormais privée de son talent le plus influent en dehors de Messi et un an plus tard, après une campagne plus que décevante qui a vu Barcelone ne réclamer aucune récompense en dehors d’une victoire en Copa Del Rey, Messi rejoindrait son vieil ami, Neymar au PSG. La clé finale de la génération tiki taka avait évolué ; la plus grande légende du club dans son illustre et longue histoire n’est, pour la première fois de sa carrière de joueur, pas un joueur de Barcelone. L’« ère d’or » de Barcelone est terminée et une nouvelle ère commence.

Question à répondre contre Sociedad

Il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre lors de l’ouverture de la saison de ce soir entre Barcelone et la Real Sociedad. Premièrement, comment vont-ils s’aligner? Barcelone, comme toujours, accueille toute une classe de superstars de la prochaine génération – avec Pedri, Ansu Fati, Sergiño Dest et plus – à leur disposition. D’une certaine manière, ils possèdent un mélange presque parfait de talents intergénérationnels et il y a encore de quoi être enthousiasmé, malgré l’humeur négative du club.

Gerard Piqué reste une légende omniprésente du club – qui a subi une baisse de salaire pour rester à Barcelone – et est en mesure de fournir de l’expérience à une équipe qui sera beaucoup plus jeune et inexpérimentée cette saison. Jordi Alba reste également et apportera, avec Piqué, une certaine assurance à l’arrière. En plus de la sélection de l’équipe, il y a la question de Memphis Depay.

Après avoir connu un échec à Manchester United au début de sa carrière, il a ensuite connu du succès à Lyon; marquant 63 buts en 139 matchs de Ligue 1. Cependant, la Ligue 1 n’est pas la Liga. Malgré son déclin au cours des deux ou trois dernières années, la Liga reste une division de premier plan et Depay aura du pain sur la planche pour impressionner une base de fans de Barcelone de plus en plus anxieuse et fatiguée qui a vu leur légende quitter le club dans ce qui aurait dû être facilement. circonstances évitables.

Il y a de quoi être excité pour les fans de Barcelone cette saison. De plus, il y a de quoi s’inquiéter – avec un Ronald Koeman qui n’a pas encore impressionné, détient désormais le contrôle total et complet du prochain chapitre de l’histoire de Barcelone en des temps de plus en plus incertains pour l’une des équipes de football les plus titrées au monde.

Après avoir remporté la Copa Del Rey 2020 lors d’une victoire de derby basque contre l’Athletic Bilbao (un an plus tard que prévu), la Real Sociedad surfe sur une vague d’élan et est tout à fait capable de surmonter cette nouvelle équipe barcelonaise. Le résultat, cependant, est tout à fait imprévisible avec tous les points d’interrogation sur Los Blaugrana. Le match de ce soir sera à suivre. Si vous cherchez un aperçu de l’avenir de Barcelone, ce soir est la soirée pour vous connecter à la Liga. Une nouvelle ère du FC Barcelone commence à domicile contre la Real Sociedad.

