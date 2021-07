La nouvelle ère Pogacar

18/07/2021 à 19:39 CEST

Tadej pogacar arrivé dans la chaleur de Paris 62 ans juste après la victoire de Federico Bahamontes, escorté par les huit coéquipiers de son équipe, les Emirats, qui n’ont pas perdu un seul cash sur un Tour qui a connu la meilleure première semaine de ces dernières années et les 15 jours suivants frappés justement par l’énorme domination du prodigieux coureur slovène.

Pogacar Il a été couronné sur le podium des Champs Elysées, avec l’image de l’Arc de Triomphe en arrière-plan, à l’identique le même qu’en 2020, vêtu de jaune, en blanc comme le meilleur des moins de 25 ans et à pois rouges comme vainqueur du classement de la montagne. Aussi, comme en septembre dernier, il a remporté trois étapes : deux de montagne et un contre-la-montre.

La seule différence est qu’en 2020 il n’a porté que du jaune le dernier jour et maintenant il l’a fait à partir de la huitième étape, sans avoir aucune opposition, encore moins le fléau de son compatriote, Primoz Roglic, qui a eu le malheur de chuter dans la troisième étape, puis abandonner et laisser le Tour orphelin du seul cycliste inscrit à la course qui pourrait mettre la victoire en péril à Pogacar.

“J’ai fait de mon mieux sur ce Tour et Si vous me demandez lequel des deux a coûté le plus cher pour gagner, je dirai que cette année a été plus stressante pour tout ce que cela implique de passer tant de jours en jaune et les questions des journalistes, presque toujours les mêmes. Mais l’essentiel est que si vous voulez gagner le Tour tous les jours, vous devez aller à plein régime », a déclaré le champion.

L’année dernière, il n’a assisté qu’aux médias du Visiter un seul jour vêtu de jaune, dans le dernier contre-la-montre, après avoir étonné le monde et renversé Roglic dans le dernier souffle de la course. En 2021, sa domination a été saluée mais aussi Pogacar a dû régler des questions inconfortables avec des comparaisons avec Lance Armstrong, pour tout le mal que l’Américain est pour le cyclisme, et même ironique quand ils l’ont interrogé sur des bruits étranges dans ses roues.

“Je l’ai vécu parce que quand tu es le dominateur il y a toujours des gens qui te questionnent sur ta performance. C’est quelque chose qui fait partie de la course et, même si heureusement tous les commentaires ne vont pas toujours dans le même sens, il faut apprendre à gérer eux. Ce que j’ai de clair, c’est que ce ne sera pas son dernier Tour. C’est une merveille, un champion hors du commun et extraordinaire qui est laissé sain d’esprit pendant un moment”, confie-t-il. Comptoir Alberto.

Il a disputé trois grands tours et dans les trois il n’a pas bougé du podium avec deux victoires à Paris et une troisième place à Madrid, dans le Retour de 2019. Et il n’a que 22 ans. “Je ne sais pas s’il marquera une époque mais il n’arrête pas de faire des pas accélérés. Ce que je sais, c’est qu’il fait l’histoire. Il chérit une qualité évidente mais ce ne sera pas facile de gagner le Tour comme si de rien n’était car n’importe quel rival peut apparaître qui leur complique la tâche », dit-il Joxean Fernández Matxín, son directeur dans le Émirats.

Parce que Pogacar Non seulement il a remporté le Tour, mais il a dominé une bonne partie de l’année cycliste avec trois victoires en manches par étapes plus courtes (Tour des Emirats, Tirreno-Adriatico et Tour de Slovénie) sans oublier le sprint impressionnant qui lui a donné le victoire à Liège-Bastogne-Liège. Et samedi sera la tête de série aux Jeux de Tokyo.

« Nous allons entrer dans l’ère Pogacar car désormais il sera non seulement le favori sur le Tour mais dans toutes les courses. Et, en plus, il est déjà le porte-drapeau de cette nouvelle génération de coureurs agressifs, qui ne se contentent pas aller à la roue et qui ont chargé la conformité des 15 dernières années dans le soi-disant cyclisme pinganillo. Grâce à Pogacar et sa génération, et aux nouveaux jeunes qui vont émerger, nous allons prendre beaucoup de plaisir à regarder le cyclisme dans les années à venir“, il assure Pedro Delgado.

Dans un an, lorsque le Tour 2022 débutera à Copenhague, Pogacar sera le grand favori. “Mais il ne faut pas non plus le négliger car j’ai vécu l’explosion de Fignon. Il a remporté deux Tours consécutifs à 22 et 23 ans et puis les blessures lui sont venues”, se souvient-il. maigrir. Ne lâchez jamais votre garde.