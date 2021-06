La nouvelle exposition d’Acosta en Allemagne

20/06/2021

Il remportera le titre street Moto3. Il n’est pas seulement le meilleur rookie de l’histoire, non, il est le meilleur pilote de tous les temps au début de sa carrière sportive. Le murcien Pedro Acosta (KTM), également appelé « requin Mazarrón », est de retour dans une carrière impressionnante au Grand Prix d’Allemagne après trois rares Grand Prix, dans lesquels il a appris que c’est très dur, terminant deux fois huitième (France et Italie) et septième à Barcelone. Aujourd’hui, sur le magnifique circuit du Sachsenring, Acosta s’impose, à nouveau, dans le dernier tour et augmente son écart en Championnat du Monde Pilotes devant Sergio García (Gas-Gas), qu’il devance de 55 points (plus de deux victoires) .

Acosta, qui a débuté à l’âge de 16 ans avec une deuxième place au Qatar lors de la première course de sa vie en Championnat du monde Moto3, s’est imposé à Doha, au Portugal et à Jerez. Ensuite, il a eu trois courses rares, dans lesquelles il était toujours en tête, mais n’a pas pu terminer sur le podium et aujourd’hui, repartant de loin (13e, cinquième ligne), il est revenu au sommet, jusqu’à être leader, dans les quatre premiers tours d’une course programmée à 27.

Le grand prix a connu de nombreux incidents dans lesquels le jeune homme de Mazarrón n’a jamais été impliqué, qui a couru à nouveau avec une énorme intelligence. En fin de compte, décroché Sergio Garcia par une poussée du jeune homme Jérémy Alcoba, Acosta a joué un nouveau tête-à-tête avec l’Italien Dennis Foggia (Honda) et l’a de nouveau gagné presque au-dessus de la ligne d’arrivée

«Ce fut une course très difficile, beaucoup, car 27 tours ici sont très difficiles & rdquor;Acosta a commenté devant le micro de Dorna TV. « C’était sans aucun doute la victoire la plus difficile de cette année et donc la meilleure. Nous avons retrouvé notre confiance après trois belles récompenses sur le podium et nous avons fêté la joie de voir toute l’équipe, en particulier Aki Ajo, chef de mon « équipe », et mon ami et entraîneur Marbre Paco, à qui je dédie toujours mes triomphes. Eh bien, tout le monde, tout le monde, y compris ma famille, qui n’arrête pas de m’aider & rdquor ;.

Plus tard, Acosta a expliqué devant le micro d’Izaskun Ruiz, de DAZN, qu’il était «très reconnaissant & rdquor; à l’australien Jack meunier Avec qui il s’est entraîné dur la semaine dernière “parce qu’il m’a appris à savoir quand freiner, ce qui a rendu les derniers tours très difficiles pour moi”.