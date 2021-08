La nouvelle extension United In Stormwind de Hearthstone transforme le jeu en solitaire, disent les fans

La dernière extension de Hearthstone, United in Stormwind, a été lancée cette semaine et a introduit la suite habituelle de nouvelles cartes et mécanismes. Cela a également renouvelé la conversation au sein de la communauté, qui se plaignent généralement que la nouvelle extension étouffe l’interactivité et transforme le jeu en “solitaire”.

La critique s’étend de deux nouvelles définitions de classe Quête cartes. Hearthstone a déjà utilisé des quêtes, des sorts à 1 mana qui donnent un ensemble de conditions à remplir pour obtenir une grosse récompense. Il n’est pas rare que des decks soient construits autour de ces quêtes en tant que conditions de victoire, et Hurlevent introduit une torsion avec Lignes de quêtes–des quêtes en plusieurs étapes avec des récompenses encore plus importantes. Ces conditions de quête sont censées être plus difficiles à remplir, mais à en juger par la réaction de la communauté, les quêtes Mage et Warlock sont tout simplement trop faciles.

Le mage et le pari du sorcier

La série de quêtes Mage, Sorcerer’s Gambit, tourne autour de différents types de sorts. À chaque étape de la quête, vous devez jouer un sort Arcane, un sort Feu et un sort Givre pour faire avancer la série de quêtes. Vous pouvez piocher des cartes en récompense pour avoir terminé chaque étape de la série de quêtes, et la récompense ultime est Arcanist Dawngrasp, un serviteur qui vous donne +3 de dégâts des sorts pour le reste de la partie.

En théorie, exiger de jouer différents types de sorts devrait rendre la quête difficile. Cela réduit la synergie entre les cartes et les sorts de givre peuvent être particulièrement difficiles à trouver. Mais les joueurs ont déjà affiné le deck avec une quantité massive de cartes et de sorts bon marché qui deviennent des centrales à dégâts élevés une fois que l’aura de dégâts des sorts prend effet. De plus, le deck ne joue souvent pas ou presque pas de serviteurs, juste des sorts, ce qui signifie qu’il n’y a souvent pas grand-chose qu’un adversaire puisse faire pour perturber la stratégie. Il s’agit simplement d’essayer d’achever le Mage avant qu’il ne termine sa quête et vous épuise, souvent dans le même tour.

Démoniste et la graine du démon

La quête Warlock, The Demon Seed, est également critiquée. L’identité de classe des démonistes est construite autour du sacrifice – leur pouvoir de héros échange la santé contre un tirage de cartes, et plusieurs de leurs cartes défaussent des cartes en main ou sacrifient leurs propres serviteurs. La graine démoniaque fait ce travail à son avantage en accordant finalement Blightborn Tamsin, un serviteur qui fait que tous les auto-dégâts blessent votre adversaire à partir de ce moment-là.

Encore une fois, la quête elle-même semblerait difficile à terminer car elle vous oblige à vous endommager continuellement. Mais en associant cette exigence à de puissants sorts de guérison et à des cartes offrant de bons avantages pour l’auto-douleur, la version actuelle du démoniste a une grande capacité de survie. Cela permet aux Warlocks de survivre de manière fiable jusqu’en fin de partie lorsqu’ils peuvent à la fois contrôler le plateau et blesser l’adversaire en s’automutilant. Et comme Mage, il n’y a pas beaucoup d’interactivité pour les joueurs adverses. Le démoniste passe simplement son tour à progresser dans sa quête en se blessant, puis gagne en se faisant une tonne de dégâts.

Nerfs entrants ?

La communauté a déclaré que ces decks étaient problématiques. Le subreddit Hearthstone regorge de messages faisant des blagues sur le solitaire, se plaignant que la méta n’est pas amusante et partageant des histoires de gloire sur la victoire de leurs adversaires Mage ou Warlock.

Blizzard a poussé plus agressivement les changements d’équilibre après les extensions récentes, corrigeant souvent les problèmes majeurs au cours des deux premières semaines après le lancement d’une nouvelle extension. Compte tenu du volume de réactions des fans, il ne serait pas surprenant de voir Blizzard annoncer des changements dès la semaine prochaine. GameSpot a contacté Blizzard concernant les plans de changement d’équilibre.

Cela dit, c’est loin d’être une garantie. La méta est toujours en train de changer, et les decks populaires ne manqueront pas d’inspirer les gens à fabriquer des decks pour les contrer. Déjà les fans se rallient à Hunter en tant que compteur le plus cohérent pour Warlock – son potentiel de dégâts élevé signifie qu’il peut terminer le Warlock semi-fréquemment avant de terminer la quête – et certains decks Paladin ou Druide pour contrer l’aspect burn-down de quête Mage. Blizzard examine peut-être les données des joueurs et constate que la réalité parmi la plus grande base de joueurs n’est pas représentée par la communauté vocale. Ou il pourrait simplement décider de laisser la méta s’installer un peu plus avant d’intervenir.

Quoi qu’il en soit, nous avons largement dépassé le record des changements d’équilibrage les plus rapides de l’histoire de Hearthstone. Lorsque Blizzard a introduit la classe Demon Hunter l’année dernière, la société l’a nerfée dès le lendemain.

Ce lancement d’expansion s’est produit dans un contexte d’allégations d’inconduite en cours chez Activision Blizzard, entraînant le départ du président de Blizzard J. Allen Brack et du directeur des ressources humaines Jesse Meschuk. L’action en justice a eu un impact direct sur l’équipe Hearthstone, qui a annulé son flux de révélation de cartes prévu par respect pour ses collègues.

