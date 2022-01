La nouvelle facette de Chelly Cantú Que fait-elle ?

Telemundo

Le sport et la discipline font partie de la vie de Chelly Cantú. L’ancienne participante d’Exatlón États-Unis est très généreuse avec ses connaissances et partage toujours ses routines d’exercices et encourage ses adeptes à atteindre leurs objectifs et à s’améliorer jour après jour.

En 2022, la Mexicaine de 31 ans a commencé à montrer qu’elle avait également des compétences enjouées et un très bon rythme, divertissant ses plus de 273 000 abonnés Instagram avec une danse joyeuse. « Commencer les bobines de l’année avec cette petite danse. Qui d’autre aime danser ? », a-t-il écrit.

« Spectacular Chelly », « Jolie et drôle » et « Tu nous as déjà manqué », étaient quelques-uns des commentaires laissés par ses fans.

Il est clair que l’athlète traverse un excellent moment de sa vie. Dans les récentes publications qu’elle a faites sur ses réseaux sociaux, elle s’est chargée de remercier toutes les bénédictions qui la remplissent de bonheur.

« Tu m’as trop appris ! L’année qui m’a le plus fait grandir et pour laquelle je suis le plus reconnaissant. On y va avec tout pour ce 2022″, a-t-il écrit pour dire au revoir à l’année.

Et faisant toujours preuve d’une attitude réfléchie et disposée à tirer des leçons pour être meilleure, la gagnante de la première saison d’Exatlón États-Unis a partagé avec son public les leçons qu’elle a tirées de l’année qui s’est terminée, en montrant une vidéo avec ses meilleurs moments de 2021, où son mari, l’entraîneur personnel Luis Tuzo, a joué un rôle fondamental.

« Qu’avez-vous appris cette année ? Cette année, j’ai appris beaucoup de choses : j’ai appris à me valoriser davantage, j’ai appris qu’être avec quelqu’un n’est pas seulement de la compagnie, j’ai appris que je peux être meilleur qu’avant, j’ai appris que j’ai besoin de plus de Dieu, j’ai appris que je ne suis pas seul…. Merci la vie de continuer à m’apprendre tant de choses, j’apprécie le mal, le bien et le beau, car je sais qu’à chaque fois je serai plus heureux », a-t-il écrit.

Sans aucun doute, pour l’athlète, son mariage est une source de bonheur et de fierté. Dans un post récent, elle a dédié de belles paroles à l’homme qui a gagné son cœur.

«Avec distance ou sans distance, je suis avec vous partout où je vais. Que Dieu continue de m’apprendre à t’aimer chaque jour davantage, que la vie nous donne ce que nous méritons et que je suis en chemin à tes côtés pour toujours t’aimer dans toutes tes présentations. Je t’aime ma vie! Quels conseils donneriez-vous à une personne qui se marie ?

Le couple est marié depuis plus de dix ans et, bien que Cantú ait avoué avoir traversé des hauts et des bas, il a clairement indiqué qu’il était plus amoureux que jamais et qu’il se sentait pleinement dans leur relation.

