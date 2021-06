La nouvelle featurette In the Heights met en lumière le quartier de Lin-Manuel Miranda .

Warner Bros. Pictures a sorti un tout nouveau Dans les hauteurs featurette pour la prochaine adaptation cinématographique de Jon M. Chu de la comédie musicale à succès de Broadway, qui devrait sortir en salles et sur HBO Max ce jeudi 10 juin. La vidéo présente des interviews du producteur Lin-Manuel Miranda et de l’écrivain Quiara Alegría Hudes alors qu’ils donnent aux téléspectateurs un regard dans les coulisses de leur propre quartier qui a inspiré le film. Ils ont également parlé de l’importance pour eux de livrer une histoire qui reflète leur communauté d’immigrants dynamique.

Dans les hauteurs se déroule à Washington Heights à New York et se concentre sur un propriétaire de bodega qui ferme son magasin et se retire en République dominicaine après avoir hérité de la fortune de sa grand-mère. Le film fusionne la musique cinétique et les paroles de Miranda avec l’œil vif et authentique du réalisateur Jon M. Chu pour la narration afin de capturer un monde à sa place, mais universel dans son expérience.

Le film est dirigé par Anthony Ramos (Hamilton, Une star est née) comme Usnavi de la Vega, un personnage précédemment joué par Miranda dans la comédie musicale originale de Broadway. Il met également en vedette Corey Hawkins (Tout droit sorti de Compton) comme Benny, Melissa Barrera (Vida) en tant que Vanessa, et Leslie Grace en tant que Nina Rosario. Il mettra également en vedette Miranda, Jimmy Smits, Daphne Rubin-Vega, Stephanie Beatriz, Olga Merediz, Gregory Diaz IV, Marc Anthony et Dascha Polanco.

Basé sur la comédie musicale primée de Broadway de Lin-Manuel Miranda, Dans les hauteurs est réalisé par Jon M. Chu (Asiatiques riches et fous) à partir d’un scénario écrit par Quiara Alegría Hudes (Hamilton). Il est produit par Miranda, Hudes, Anthony Bregman, Mara Jacobs et Scott Sanders.

