La nouvelle Ferrari Testa Rossa J, 25% plus petite, électrique et sans permis, 100% Ferrari | Moteur

Si vous n’avez pas l’argent pour acheter une Ferrari standard… vous n’en aurez sûrement pas pour acheter cette version junior non plus…

Les constructeurs de voitures de luxe ils semblent avoir trouvé un nouveau filon inexploité. Au lieu de fabriquer des voitures moins chères, ils préfèrent créer versions junior pour ados sans permis, ou pour les adultes qui veulent juste s’amuser un moment au volant d’une voiture 100 % Ferrari.

Que personne ne soit dupe : la Ferrari Testa Rossa J est un véhicule junior 25% plus petit, électrique et conduit sans permis, mais il est fabriqué à la main avec le même procédé de fabrication et les mêmes pièces et matériaux que les Ferrari pour seniors.

C’est une reproduction à l’échelle du mythique Ferrari 250 Testa Rossa, fabriqué en 1957, et dont seulement 34 unités ont été créées. Objectivement, l’une des voitures les plus belles (et les plus rapides) de l’histoire :

C’est peut-être amusant, mais ces véhicules juniors sont au service de Ferrari pour expérimenter avec des moteurs électriques.

Comme nous l’avons commenté, la construction est 100% Ferrari, en collaboration avec The Little Car Company, société spécialisée dans les miniaturisations, qui a également créé la Bugatti Baby II.

Le Ferrari Testa Rossa J Il est doté d’une carrosserie en aluminium fouettée à la main, d’une suspension, de freins et de roues de haute qualité, d’une transmission électrique sophistiquée et d’une géométrie de direction calquée sur les plans originaux.

Il a trois batteries qui offrent une autonomie de 80 kilomètres, Oui un moteur électrique de 12 kW. Avec 4 modes de conduite : Débutant, Confort, Sportif et Carrière. La vitesse maximale est 60km/h, et vous pouvez conduire sans permis (dans les modes inférieurs à 50 km/h).

Ferrari va seulement fabriquer 299 unités numérotées, avec des prix à partir de 93 000 euros pas de supplément. Donc dès que vous l’ajouterez, il passera au-dessus de 100 000 euros.

Vous pouvez déjà réserver sur son site officiel, même si vous devez laisser un acompte de 20 000 euros. Ils commenceront à être fabriqués à la fin de l’année, et une fois la réservation acceptée, ils pourront être personnalisés avec différentes couleurs, bandes et vinyles réalisés à l’échelle des modèles originaux des années 50 et 60.

Un coup de tête pour les millionnaires avec des enfants… Et une pièce de collection qui vendra sans aucun doute toutes les unités mises en vente.