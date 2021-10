25/10/2021 à 19:43 CEST

Les promoteurs de la Formule 1, le groupe Liberty Media, sont venus à la Coupe du monde il y a des années dans le but d’en faire un sport beaucoup plus global et surtout avec l’intention de capter l’attention du grand public américain. Les chiffres de fréquentation spectaculaires enregistrés ce week-end au GP des États-Unis, organisé sur le circuit d’Austin, ils indiquent clairement qu’ils ont rempli leur mission. 400 000 spectateurs dans les tribunes dont 140 000 le jour de la course. On peut désormais dire que les fans américains ont « découvert » la Formule 1.

A ce jour, 42 grands prix des Etats-Unis ont été célébrés, depuis 1959, sans grande continuité ni sur scène ni sur des dates : Dallas, Detroit et Phoenix, Indianapolis… et depuis 2012 à Austin. L’année prochaine, Miami rejoindra le calendrier (c’est officiel) et Las Vegas pourrait accueillir une troisième course sur le sol américain dans un futur proche.

« J’espère que nous aurons plus de courses ici et que le sport continuera de croître car cela montre à quel point les fans sont formidables ici », a déclaré Lewis Hamilton, qui n’a pas pu battre Max Verstappen dans une course à la limite. Le spectacle que les deux offraient sur la piste était sans aucun doute une grande revendication pour les spectateurs, mais la série documentaire de Netflix « Drive to Survive » a également beaucoup à voir avec l’acceptation du « grand cirque » aux États-Unis.

« La série a alimenté une base de fans beaucoup plus large et plus jeune. Elle a vraiment eu un impact en Amérique », dit-il. Zak Brown, PDG de McLaren et l’un des rares leaders américains du paddock de F1, qui ne comprend pas le Le refus de Verstappen d’être le protagoniste de la quatrième saison.

Et évidemment, étant un spectacle « américain », la course de dimanche à Austin avait également son lot de stars, des joueurs de la NBA aux chanteurs et musiciens, en passant par des acteurs comme Ben Stiller, soit dit en passant, l’un des rares dans tout le lieu à porter un masque (à part la bulle du paddock), étant donné que les images de foules dans les tribunes sans aucune protection en raison de la pandémie donnaient à réfléchir en temps de pandémie. Pour clore un dimanche d’exception, rien de mieux qu’une scène à cadrer : Shaquille O’Neal à bord de la voiture des Flintstones pour présenter son trophée gagnant à Verstappen. C’est l’Amérique !

Shaquille O’Neal apparaît dans la voiture digivolved des Flintstones pour apporter le trophée à Max Verstappen ! C’EST L’AMÉRIQUE 😅😍 # USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/I3skVLoa09 – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 24 octobre 2021