La nouvelle focalisation de l’extrême droite sur la politique locale, brièvement expliquée

Samedi, un rassemblement de partisans de l’ancien président Donald Trump s’est déroulé dans le calme, avec une forte présence policière et médiatique et seulement une poignée d’arrestations. Avant l’événement, les responsables de DC se sont concentrés sur la prévention d’une répétition du 6 janvier – mais plus de huit mois après l’insurrection, les groupes d’extrême droite se sont concentrés sur des causes plus locales qui pourraient néanmoins avoir un impact majeur sur la politique nationale.

Selon Jared Holt, qui fait des recherches sur l’extrémisme domestique pour le Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council, des extrémistes de droite comme ceux qui ont pris d’assaut le Capitole avaient « une peur bleue » de créer un autre événement comme le 6 janvier le samedi – au point que plusieurs conservateurs les dirigeants, dont Trump, ont averti leurs partisans de rester à l’écart du rassemblement, affirmant qu’il s’agissait d’un piège.

En fin de compte, seulement une centaine de personnes se sont présentées, selon une estimation du Washingtonien Andrew Beaujon – bien moins que certaines prédictions d’avant le rassemblement – ​​et les manifestants étaient parfois plus nombreux que les membres des médias.

Bonjour de *ce* rassemblement au Capitole dont tout le monde parle. Nous sommes à environ une heure de l’heure de début officielle et, sans surprise, nous travaillons avec un ratio d’environ 10 médias par participant. Un mash-up rock classique joue sur le système audio @VICENews pic.twitter.com/EywP6XidJe – Tess Owen (@misstessowen) 18 septembre 2021

Mais la participation anémique à l’événement de samedi ne reflète pas l’enthousiasme de la droite pour les mensonges électoraux de Trump – ses partisans ne font que changer de tactique, poussant à élire des politiciens partageant les mêmes idées et à modifier la législation de l’État pour s’adapter à un faux récit de fraude électorale.

“Beaucoup sont plutôt… appliquant cette énergie politique aux scènes locales et régionales”, a déclaré Holt à Aaron Rupar de Vox la semaine dernière.

Plus précisément, cette énergie s’est manifestée par une poussée d’extrême droite pour intimider les responsables électoraux actuels et locaux, dont beaucoup ont joué un rôle majeur dans la lutte contre les complots de fraude électorale de Trump en 2020, et pour installer une nouvelle vague de pro-Trump fonctionnaires électoraux.

C’est une tactique qui pourrait avoir des implications majeures pour les futures élections américaines, et au sujet de laquelle les experts en extrémisme ont sonné l’alarme.

« Devenir local, [far-right movement figures] suggérer les uns aux autres, pourraient également aider à consolider le pouvoir et à influencer leurs mouvements acquis au cours des années Trump », a écrit Holt dans son bulletin d’information Substack la semaine dernière. « Après tout, peu de gens sont vraiment engagés dans la politique locale. C’est beaucoup d’influence à gagner pour un mouvement dédié.

Transformer un faux récit en pouvoir politique

L’impact local du mensonge électoral de Trump a été le plus visible dans certains des États du champ de bataille qui ont basculé sur le président Joe Biden lors des élections de 2020.

Au Wisconsin et en Pennsylvanie, par exemple, les responsables électoraux des deux partis ont été inondés de harcèlement de la part des partisans de Trump, y compris des menaces de mort explicites. Et ce n’est pas un problème à petite échelle : . a identifié des centaines de menaces similaires à travers les États-Unis, bien que les victimes aient trouvé peu de recours auprès des forces de l’ordre.

Le harcèlement a été si grave qu’environ un tiers de tous les travailleurs électoraux se sentent désormais en danger dans leur travail, selon un sondage mené par le Benenson Strategy Group pour le Brennan Center for Justice plus tôt cette année.

Et comme le New York Times l’a rapporté samedi, il existe désormais un comité de défense juridique, l’Election Official Legal Defence Network, spécifiquement pour soutenir les fonctionnaires électoraux confrontés au harcèlement et à l’intimidation.

Dans bon nombre des mêmes États où les fonctionnaires ont fait l’objet d’un harcèlement incessant, des personnalités d’extrême droite cherchent également à les licencier. En Géorgie, par exemple, le secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger, qui a défié à plusieurs reprises Trump pour confirmer que Biden a remporté à la fois les votes électoraux de la Géorgie et les élections de 2020, fera face à un challenger principal approuvé par Trump, la représentante Jody Hice (R-GA).

Selon Politico, Hice a voté contre la certification des résultats du collège électoral de 2020 en janvier, et il a continué à promouvoir les mensonges de la fraude électorale depuis lors. Juste après que Hice a annoncé sa candidature en mars, Trump a publié une déclaration louant Hice comme « l’un de nos membres les plus remarquables du Congrès ».

“Contrairement à l’actuelle secrétaire d’État géorgienne, Jody prend les devants avec intégrité”, a déclaré Trump dans le communiqué. “Jody arrêtera la fraude et introduira l’honnêteté dans nos élections!”

Hice n’est pas non plus le seul candidat au poste de secrétaire d’État à avoir adopté la rhétorique de fraude électorale de Trump. Des candidats comme Mark Finchem en Arizona et Kristina Karamo dans le Michigan, qui ont tous deux été soutenus par Trump, pourraient avoir un contrôle substantiel sur le déroulement des élections dans ces États s’ils remportent le poste, bien que le dépouillement des votes soit effectué par les comtés et les municipalités.

Finchem a répété les allégations de fraude électorale et a approuvé un faux « audit » du décompte des voix dans le comté de Maricopa en Arizona, rapporte l’AP. Finchem, un représentant actuel de l’État, a également admis qu’il était au Capitole le 6 janvier, mais prétend être resté à 500 mètres et qu’il n’a été au courant de l’attaque que plus tard.

Comme Finchem, Karamo a également approuvé de fausses allégations de fraude électorale: selon le Detroit News, elle a poussé les allégations de fraude électorale lors des élections de 2020, disant aux sénateurs de l’État du Michigan qu’elle avait été témoin de deux cas de travailleurs électoraux interprétant mal les bulletins de vote à l’avantage des démocrates, et elle est apparu aux côtés du PDG de MyPillow, Mike Lindell, lors d’un rassemblement en juin, diffusant de nouvelles allégations non fondées de fraude électorale.

Comme Politico l’a souligné plus tôt cette année, le pouvoir réel des secrétaires d’État varie d’un État à l’autre et est souvent plus «ministériel» qu’autre chose – mais le danger que les responsables électoraux pro-Trump aient une plate-forme de haut niveau pour épouser les complots électoraux est très réel.

“Il y a un risque symbolique, et puis il y a … un risque fonctionnel”, a déclaré à Politico l’ancien secrétaire d’État du Kentucky, Trey Grayson, un républicain. « Tout secrétaire d’État qui est un responsable électoral en chef va avoir un mégaphone et une plate-forme médiatique pendant l’élection. Une grande partie du pouvoir est la perception du pouvoir, ou ce mégaphone.

Les démocrates ont un plan pour repousser les efforts de subversion électorale

Des candidats comme Hice, Finchem et Karamo doivent encore tous remporter les primaires et les élections générales – ce qui n’est en aucun cas une certitude – s’ils veulent devenir les principaux responsables électoraux de leur État. Mais même sans conspirationnistes électoraux dans les bureaux des secrétaires d’État, certains États, comme l’Arizona et la Pennsylvanie, ont déjà commencé à saper le cadre des lois électorales de leurs États.

Mercredi, le comité des opérations intergouvernementales de la législature de Pennsylvanie, détenu par le GOP, a franchi une nouvelle étape vers un « audit médico-légal » des résultats des élections de 2020 comme celui actuellement en cours en Arizona lorsqu’il a voté pour émettre une assignation à comparaître pour obtenir des informations sur les électeurs – y compris des informations qui ne sont généralement pas publiques. , comme les quatre derniers chiffres des numéros de sécurité sociale des électeurs.

Et en Arizona, où un étrange « audit » des élections de 2020 traîne déjà depuis des mois, le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey a également pris des mesures pour limiter le pouvoir de la secrétaire d’État démocrate de l’Arizona, Katie Hobbs. En juin, Ducey a signé une loi privant Hobbs de son pouvoir de défendre les résultats d’une élection devant un tribunal.

“Il s’agit d’une prise de pouvoir mesquine et partisane qui est absolument des représailles envers mon bureau”, a déclaré Hobbs, candidat au poste de gouverneur, à NPR.

“C’est clair par le fait que cela se termine lorsque mon mandat se termine”, a-t-elle déclaré. “C’est au mieux discutable sur le plan juridique, mais au pire, probablement inconstitutionnel.”

Les démocrates, cependant, font quelques tentatives pour repousser les tentatives de la droite de renverser les futures élections. En août, la Chambre a adopté le John Lewis Voting Rights Advancement Act, qui aiderait à rétablir le Voting Rights Act de 1965, et la sénatrice Amy Klobuchar (D-MN) a récemment présenté son propre projet de loi sur le droit de vote, le Freedom to Vote Act, qui vise à empêcher les mêmes subversions électorales que les républicains tentent de mettre en œuvre dans plusieurs États clés.

Cependant, ce projet de loi – comme la précédente législation sur les droits de vote des démocrates, la loi pour le peuple – n’a pratiquement aucune chance de devenir loi en vertu des règles actuelles du Sénat, car l’obstruction systématique signifie qu’il faudrait au moins 10 votes républicains pour être adopté.

Les démocrates du Sénat pourraient mettre fin à l’obstruction systématique ou créer une dérogation à la législation sur le droit de vote, en utilisant leur majorité simple de 50 voix, mais cette voie semble également peu probable grâce à l’opposition continue du sénateur Joe Manchin (D-WV).

Et avec des efforts comme ceux-ci liés à un Congrès profondément polarisé, les partisans de Trump colportant des complots de fraude électorale peuvent continuer à faire des incursions dans les races et la législation locales.

“Je ne pense pas que nous ayons jamais été à un stade aussi ténu pour la démocratie”, a déclaré à CNN Christine Todd Whitman, l’ancien gouverneur républicain du New Jersey et coprésident du States United Democracy Center. . “Je pense que c’est un énorme danger parce que c’est la première fois que je le vois être miné – notre démocratie est minée de l’intérieur.”

Nous avons une demande

Dans des moments comme celui-ci – alors que les gens luttent pour comprendre les variantes et les vaccins, et que les enfants retournent à l’école – de nombreux points de vente suppriment leurs murs de paiement. Le contenu de Vox est toujours gratuit, en partie grâce au soutien financier de nos lecteurs. Nous couvrons la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an et demi. Dès le début, notre objectif était d’apporter de la clarté au chaos. Donner aux gens les informations dont ils ont besoin pour rester en sécurité. Et on ne s’arrête pas.

Pour notre plus grand plaisir, vous, nos lecteurs, nous avez aidés à atteindre notre objectif d’ajouter 2 500 contributions financières en septembre en seulement 9 jours. Nous nous fixons donc un nouvel objectif : ajouter 4 500 contributions d’ici la fin du mois. Le support des lecteurs aide à garder notre couverture gratuite et est un élément essentiel du maintien de notre travail gourmand en ressources. Nous aiderez-vous à atteindre notre objectif en contribuant à Vox avec aussi peu que 3 $ ?