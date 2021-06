La nouvelle fonction WhatsApp favorise la confidentialité de vos photos et vidéos | La technologie

WhatsApp travaille sur une nouvelle fonction qui a pour but de vous offrir un meilleur contrôle sur les photos et vidéos que vous envoyez à d’autres personnes, en favorisant la confidentialité du contenu. Nous vous disons ce que c’est exactement et comment cela fonctionne.

La plate-forme de messagerie instantanée appartenant à Facebook continue d’introduire de nouvelles fonctionnalités. La concurrence avec Telegram et d’autres applications s’est intensifiée ces derniers temps, surtout après l’entrée en vigueur de la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp, qui a poussé de nombreux utilisateurs à passer à d’autres applications. Pour cette raison, l’arrivée de nouvelles fonctionnalités qui accrochent les utilisateurs est devenue plus importante que jamais.

Le contenu avec une date d’expiration et les messages qui s’autodétruisent sont l’un des fronts sur lesquels WhatsApp s’est concentré ces derniers temps. D’abord, les messages temporaires qui sont supprimés 7 jours après leur envoi, une fonction qui a été implémentée dans la version stable en novembre dernier.

Mais ce n’était que la première étape. Des messages qui s’autodétruisent après 24 heures sont également en cours, et des vidéos et des photos avec une date d’expiration devraient également arriver bientôt.

Et c’est que, bien qu’a priori il puisse nous sembler que la fonction des messages temporaires qui disparaissent au bout d’un certain temps n’a pas beaucoup d’importance, en réalité c’est une fonctionnalité très utile.

Via WhatsApp, nous envoyons des photos de documents importants, ainsi que des photos et des vidéos sensibles qui peuvent compromettre notre vie privée. Pour cette raison, Avoir une fonction qui supprime ce contenu après un certain temps vous aide à protéger votre vie privée.

Depuis WABetaInfo, le portail spécialisé dans l’offre d’actualités sur la plateforme de messagerie, ils anticipent que WhatsApp continue de travailler sur la fonction des photos et des vidéos qui s’autodétruisent.

WhatsApp lancera une fonctionnalité qui vous permettra d’envoyer des photos et des vidéos qui ne pourront être visionnées qu’une seule fois. Vous pouvez également vérifier si le destinataire a ouvert le support.

Cette fonctionnalité sera disponible dans une future mise à jour sur #WhatsApp pour Android, iOS et Web/Bureau.@WABetaInfo 💚 pic.twitter.com/y1dIBGcDiq – WABetaInfo (@WABetaInfo) 22 juin 2021

Comme vous pouvez le voir un peu plus haut dans le tweet, c’est une fonctionnalité qui permet d’envoyer des photos et des vidéos qui ne peuvent être visionnées qu’une seule fois. De cette façon, une fois le contenu lu, il n’est plus affiché, empêcher le destinataire de prendre des captures non désirées après avoir effectué une première visualisation. Cela n’empêche pas les instantanés de première lecture d’être pris, mais cela aide à protéger la confidentialité.

Pour le moment Cette nouvelle fonction WhatsApp est en phase de test, donc vous ne pouvez pas encore l’utiliser. De WABetaInfo, ils expliquent qu’il atteindra la version standard dans une future mise à jour.