La nouvelle fonctionnalité Alexa pour les appareils Echo est à la fois pratique et terrifiante

En septembre, lors de son événement matériel d’automne, Amazon a révélé une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux appareils Echo de détecter les mouvements dans une pièce à l’aide de la technologie des ultrasons. Selon The Verge, la fonctionnalité a commencé à être déployée à la fin de la semaine dernière. Amazon indique sur son site d’aide que la fonction de détection de mouvement par ultrasons n’est disponible que sur les appareils de 4e génération. Si vous possédez un ancien modèle Echo ou Echo Dot, vous ne pourrez pas utiliser cette nouvelle fonctionnalité Alexa sur votre appareil tant que vous n’aurez pas effectué la mise à niveau.

Cette nouvelle fonctionnalité Alexa utilise la technologie des ultrasons

Comme l’explique Amazon, certaines fonctionnalités d’Alexa reposent sur la détection de mouvement par ultrasons pour fonctionner. Si vous activez une routine d’occupation, votre Echo émettra des ondes ultrasonores et utilisera les microphones pour détecter les mouvements. Si un mouvement est détecté, Alexa saura que quelqu’un est dans la pièce.

Vous pouvez définir des routines d’occupation à déclencher lorsque vous entrez ou sortez d’une pièce. Par exemple, vous pouvez définir une routine qui allume les lumières et commence à jouer de la musique dès que vous entrez dans une pièce. Vous pouvez également définir une routine qui éteint les lumières lorsque l’Echo cesse de détecter votre présence.

Les derniers appareils Echo Show utilisent la vision par ordinateur pour détecter si quelqu’un se trouve ou non dans la pièce, mais ils ont des caméras. C’est pourquoi les appareils Echo et Echo Dot doivent utiliser des ultrasons à la place.

Comment fonctionne la détection de mouvement par ultrasons ?

Amazon explique plus en détail la détection de mouvement par ultrasons sur son site d’aide, si vous êtes curieux :

Les routines d’occupation et certaines fonctionnalités d’Alexa reposent sur la détection de mouvement pour déterminer si une pièce est occupée. Lorsque vous activez une routine ou une fonction d’occupation, certains appareils Echo émettent des ultrasons et utilisent les microphones de l’appareil pour détecter les mouvements à proximité de l’appareil. Alexa interprète un tel mouvement comme signifiant que quelqu’un pourrait être dans la pièce. La détection de mouvement est conçue pour détecter les mouvements majeurs tels que la marche dans la pièce. Il peut ne pas détecter les mouvements mineurs, comme agiter la main ou rester immobile et lire. Une routine peut également démarrer lorsqu’aucune occupation n’est détectée, par exemple, pour éteindre les lumières lorsque la pièce est vide.

Amazon dit que les appareils Echo n’émettent pas d’ultrasons tant que vous n’activez pas une fonctionnalité qui utilise la technologie. Si vous n’utilisez aucune de ces fonctionnalités Alexa, votre appareil n’utilisera pas d’ultrasons pour vous trouver. De plus, vous ne pouvez ni entendre ni percevoir les ultrasons. De plus, l’utilisation des ultrasons se produit sur l’appareil. Par conséquent, l’Echo n’envoie aucune partie de l’audio qu’il collecte vers le cloud.

Autres nouvelles fonctionnalités Alexa notables

Chaque mois, Amazon partage un résumé sur son blog Alexa couvrant toutes les nouvelles fonctionnalités qu’il a ajoutées. En octobre, Alexa a acquis la capacité de déplacer rapidement l’audio entre les appareils à la volée. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg. Voici quelques-unes des autres fonctionnalités introduites par Amazon le mois dernier :

Vous pouvez demander à Alexa de jouer à « The Two-Minute Drill » pour une courte émission d’avant-match sur n’importe quelle équipe de la NFL. « Alexa, Play Something on Netflix » lancera un film ou une émission que vous pourriez aimer sur les appareils Fire TV. « Alexa, ouvre TikTok » ouvre l’application TikTok TV et « Alexa, joue à TikTok » commence à lire des vidéos. « Alexa, quelles sont mes offres ? » vous permet de commencer à magasiner pour des offres spéciales sur les meilleures marques.

Amazon mettra à jour son « Quoi de neuf avec Alexa? » blog encore une fois au début du mois prochain. Nous soupçonnons que la détection de mouvement par ultrasons fera la liste, entre autres ajouts.