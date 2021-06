La nouvelle fonctionnalité Amazon Halo évaluera les mouvements corporels de routine et proposera des exercices d’amélioration

Amazon ajoute une nouvelle fonctionnalité à son application de santé Halo, utilisant la vision par ordinateur et l’apprentissage automatique pour évaluer la stabilité, la posture et la mobilité des utilisateurs dans quatre zones différentes du corps, et propose une série d’exercices conçus pour améliorer leur capacité à effectuer des mouvements de routine. sur la base des résultats.

La fonctionnalité, appelée Movement Health, sera disponible dans les prochaines semaines pour les membres d’Amazon Halo, qui paient 3,99 $/mois pour les fonctionnalités avancées du service de suivi et d’amélioration de la santé. La fonctionnalité fonctionne via l’application Amazon Halo, en utilisant l’appareil photo de l’appareil pour effectuer l’évaluation. Il ne nécessite pas l’utilisation du groupe Halo, qui coûte 99,99 $ et offre six mois d’abonnement gratuits.

Les utilisateurs sont encouragés à suivre la routine d’exercice pendant 5 à 10 minutes au moins trois fois par semaine et à effectuer une nouvelle évaluation à l’aide de l’application toutes les 2 à 4 semaines. L’évaluation est conçue pour durer moins de 10 minutes.

Amazon dit que l’objectif est de mieux préparer le corps pour les mouvements quotidiens tels que porter des courses, ramasser quelque chose par terre, marcher ou courir.

« Parce que c’est tellement ancré dans notre vie quotidienne, notre santé motrice est facile à tenir pour acquise, mais si nous ne la maintenons pas, des mouvements simples et routiniers peuvent créer des problèmes, comme regarder derrière vous et être saisi par une douleur soudaine au cou ou aux épaules “, déclare Njenga Kariuki, chef de produit technique senior pour Amazon Halo, dans un article présentant la fonctionnalité.

Cela fait partie de la stratégie plus large d’Amazon consistant à utiliser ses prouesses technologiques et l’application Halo pour différencier son service et son appareil de suivi de la santé de ses concurrents. À lui seul, le groupe Halo ne possède pas toutes les fonctionnalités offertes par les montres intelligentes comme l’Apple Watch ou d’autres appareils de suivi de la condition physique comme Fitbit.

L’application et le groupe Halo ont fait la une des journaux pour repousser les limites de la vie privée, avec des fonctionnalités telles que des analyses corporelles réalistes et une évaluation du ton de la voix.

Comme pour les autres fonctionnalités de Halo, Amazon affirme avoir intégré plusieurs protections de la vie privée dans la fonctionnalité Movement Health. Les vidéos capturées lors de l’évaluation sont cryptées lorsqu’elles sont transmises au cloud et automatiquement supprimées peu de temps après le traitement, selon l’entreprise. Ils ne sont visibles par personne, y compris par l’utilisateur, selon l’entreprise.

Amazon a travaillé sur la fonctionnalité Movement Health avec le Dr Kelly Starrett, coach et physiothérapeute qui travaille avec des olympiens et des athlètes professionnels.