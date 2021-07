La nouvelle fonctionnalité anti-tracking d’Apple coûte une fortune aux annonceurs

La mise à jour iOS 14.5 publiée par Apple en avril s’avère être un casse-tête majeur pour les annonceurs. Outre l’introduction de plus d’emojis et de nouvelles options vocales Siri, iOS 14.5 a vu l’introduction du cadre de transparence du suivi des applications d’Apple. Le nouveau cadre fait partie des efforts continus d’Apple pour renforcer la confidentialité de l’iPhone. Le cadre donne aux utilisateurs un contrôle plus précis sur les applications autorisées à suivre leur comportement sur les applications et les sites Web.

iOS 14.5 permet toujours le suivi à des fins de diffusion d’annonces, mais les utilisateurs doivent désormais s’inscrire. Cela dit, les premiers rapports indiquent que plus de 96 % des utilisateurs d’iOS n’optent pas. Par conséquent, les annonceurs connaissent moins d’informations sur les utilisateurs. À leur tour, les annonceurs ne peuvent pas mettre en œuvre des publicités ciblées dans la mesure où ils le pouvaient avant la sortie d’iOS 14.5.

La politique de confidentialité de l’iPhone d’Apple fait fuir les annonceurs

La mise à jour iOS 14.5 d’Apple pousse les annonceurs à affluer vers Android. Même les annonceurs qui ont longtemps privilégié la publicité iOS ont commencé à repenser leur stratégie de dépenses publicitaires. Comme l’a noté le Wall Street Journal il y a quelques semaines, “les annonceurs numériques disent avoir perdu une grande partie des données granulaires qui rendaient les publicités mobiles efficaces sur les appareils iOS et justifiaient leurs prix”.

L’étendue totale d’iOS 14.5 sur la publicité mobile est toujours en train de trembler, mais des rapports préliminaires suggèrent que les dépenses publicitaires sur iOS ont chuté de 33% au cours des deux derniers mois. À leur tour, les dépenses publicitaires sur Android auraient bondi de près de 50 % au cours de la même période. De toute évidence, la poussée de confidentialité de l’iPhone d’Apple se transforme en un cauchemar pour les annonceurs.

Certaines entreprises constatent une baisse significative de leurs revenus

Dans une interview avec GamesBeat, Brian Bowman de Consumer Acquisition a mis en lumière la façon dont l’espace publicitaire mobile s’est adapté au nouveau cadre de confidentialité d’Apple. Sans mâcher ses mots, Bowman a déclaré que la situation était en quelque sorte un “gâchis”.

Abordant la façon dont certaines entreprises constatent une baisse de leurs revenus, Bowman note :

Quant à la cause de la baisse des revenus, d’une part, les clients qui dépendent d’audiences similaires, ciblant spécifiquement les « baleines » par exemple, les personnes ayant une propension à payer plus élevée, sont les plus touchés aujourd’hui. Il y a un effondrement des enchères en VO. La capacité de cibler spécifiquement les personnes qui vont effectuer des transactions est diminuée et continuera de s’éroder au fur et à mesure du déploiement de l’ATT.

Par conséquent, les entreprises qui voient un retour sur investissement plus faible transféreront probablement une plus grande partie de leurs fonds vers Android.

Facebook et Apple sont en désaccord

Les règles de confidentialité de l’iPhone d’Apple ont évidemment un impact sur les grandes plates-formes qui dépendent de l’argent publicitaire, Facebook en étant un excellent exemple. Le géant des réseaux sociaux, cependant, estime que la politique de confidentialité d’Apple est plus une question de profit que de recherche des utilisateurs finaux.

À la fin de l’année dernière, Facebook a publié un article de blog exposant sa position. La société a déclaré qu’Apple essayait simplement de “forcer les entreprises à se tourner vers les abonnements et autres paiements intégrés pour générer des revenus”.

Les entreprises tentent de contourner la confidentialité de l’iPhone d’Apple

En réponse aux règles de suivi d’Apple, certaines entreprises comme TikTok ont ​​tenté de contourner la limitation en utilisant un cadre publicitaire appelé empreinte digitale de l’appareil. Apple, cependant, a rejeté les mises à jour d’applications qui incluaient la nouvelle méthode de suivi.

