La nouvelle fonctionnalité Apple permet aux utilisateurs de réinitialiser et d’effacer l’iPhone et l’iPad verrouillés sans se connecter à un PC : tout ce qu’il faut savoir

Avant cela, Apple autorisait les utilisateurs à réinitialiser leur iPad ou iPhone verrouillé et à effacer les données uniquement après s’être connectés à un Mac ou à un PC.

Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité de verrouillage de sécurité pour permettre aux utilisateurs de réinitialiser et d’effacer les données de leur iPad ou iPhone verrouillé sans se connecter à un Mac ou un PC.

La fonctionnalité fait partie d’iOS 15.2 et d’iPadOS 15.2, que le géant de la technologie basé à Cupertino a publié plus tôt cette semaine. Il n’entre en action que lorsque les utilisateurs ne parviennent pas à saisir le mot de passe correct sur leur iPhone ou iPad après plusieurs tentatives. L’appareil doit être connecté à un réseau cellulaire ou WiFi pour que le processus de réinitialisation fonctionne.

Avant cela, Apple autorisait les utilisateurs à réinitialiser leur iPad ou iPhone verrouillé et à effacer les données uniquement après s’être connectés à un Mac ou à un PC. La fonction de verrouillage de sécurité a assoupli cette exigence en activant la réinitialisation native des appareils verrouillés.

Lire aussi | Comparaison de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, Apple TV+ : prix, forfaits, qualité de diffusion en continu, etc.

Selon la page d’assistance d’Apple, la fonctionnalité est destinée à aider les utilisateurs à réinitialiser leurs appareils au cas où ils oublient leur mot de passe. Cependant, les étrangers ne pourront pas réinitialiser un iPhone ou un iPad verrouillé avec le verrouillage de sécurité, car des informations d’identification Apple sont nécessaires pour accomplir la tâche.

Le mode de verrouillage de sécurité sera actif sur l’écran de verrouillage après des entrées répétées de code d’accès incorrect. Il comportera un bouton Effacer iPhone ou Effacer iPad – selon l’appareil – pour effacer définitivement les données et réinitialiser l’appareil. Les utilisateurs seront ensuite invités à saisir le mot de passe de leur identifiant Apple pour se déconnecter de l’identifiant Apple sur l’appareil.

Une fois le mode de verrouillage de sécurité utilisé, toutes les données seront effacées de l’iPhone ou de l’iPad et l’appareil reviendra aux paramètres d’usine. Il est donc recommandé de sauvegarder fréquemment les données afin que la perte soit minime.

Lire aussi | Apple lance l’application Android Tracker Detect pour rechercher les AirTags

Apple a jusqu’à présent limité la fonctionnalité à iOS 15.2 et iPadOS 15.2. Les versions antérieures continueront d’afficher le message désactivé comportant un raccourci pour accéder aux contacts d’urgence.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.