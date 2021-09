La nouvelle fonctionnalité d’accessibilité Android de Google vous permet de contrôler votre téléphone à l’aide de gestes

in

Que souhaitez-vous savoir

Google déploie une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité qui permet d’utiliser des gestes faciaux pour contrôler votre téléphone. La fonctionnalité commencera à être déployée auprès des utilisateurs cette semaine. Google apporte également la reconnaissance de l’écriture manuscrite à l’application Lookout.

Google ajoute deux nouvelles fonctionnalités d’accessibilité à Android, visant à faciliter l’interaction des personnes handicapées motrices et vocales avec leur téléphone.

Les nouvelles fonctionnalités des commutateurs de caméra, qui feront partie de la suite d’accessibilité Android, permettent aux utilisateurs de naviguer sur leur téléphone à l’aide de gestes faciaux tels que lever les sourcils, sourire, lever les yeux, etc. Il transforme essentiellement la caméra selfie d’un téléphone en un interrupteur et fonctionne comme un “outil adaptatif qui remplace un clavier ou une souris ou qui touche l’écran du téléphone”. Les utilisateurs pourront choisir une combinaison de gestes et même les personnaliser en fonction de leur amplitude de mouvement.

En plus de la numérisation et de la sélection, les utilisateurs peuvent attribuer des gestes pour revenir à l’écran d’accueil, ouvrir des notifications et suspendre la détection des gestes. Vous pouvez commencer avec la nouvelle fonctionnalité en vous rendant dans les paramètres d’accessibilité Android sur les meilleurs téléphones Android sous Switch Access.

Project Activate est une nouvelle application conçue pour aider les personnes incapables de parler ou souffrant de troubles neurologiques à activer des actions prédéfinies à l’aide de gestes faciaux et de mouvements oculaires. Vous pouvez utiliser l’application pour faire des choses comme envoyer un message texte, passer un appel téléphonique, lire une phrase de synthèse vocale, etc.

L’application est maintenant disponible au téléchargement sur le Google Play Store. Pour l’instant, cependant, l’application est limitée aux utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.

Parallèlement aux nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, Google ajoute également la reconnaissance de l’écriture manuscrite à son application Lookout. L’application, qui a été annoncée lors de Google I/O 2019, est désormais capable de lire du texte manuscrit et imprimé pour les langues latines en mode Documents.

De plus, Google apporte la reconnaissance de l’euro et de la roupie indienne dans le mode devise. Google prévoit d’ajouter plus de devises pour son audience mondiale croissante à l’avenir.