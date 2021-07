La nouvelle fonctionnalité d’aperçu de voyage de Waze explique pourquoi vous devez faire un détour en voiture

Waze est une application incontournable pour les conducteurs fréquents. L’application a un avantage unique sur les autres applications de navigation qu’elles commencent tout juste à égaler. Waze inclut des informations en temps réel provenant de la foule sur votre voyage. Waze vous indiquera les différents obstacles à venir qui pourraient vous ralentir. Il vous permettra également de fournir vos propres rapports d’incident pour aider les autres conducteurs. Même si vous empruntez le même itinéraire pour vous rendre au travail et à la maison tous les jours, Waze peut vous suggérer des détours en cas de mauvaise circulation. Ces itinéraires alternatifs pourraient vous amener à votre destination plus rapidement. Waze va encore améliorer cette fonctionnalité. À l’avenir, l’application expliquera les suggestions de navigation avant que vous ne commenciez réellement à conduire avec sa nouvelle fonction d’aperçu du trajet.

Waze a annoncé mardi dans un nouvel article de blog que l’application vous dira exactement pourquoi elle suggère un itinéraire particulier pour vous amener à votre destination. Vous pourriez remettre en question les choix de Waze, surtout si vous connaissez votre ville par cœur. Ce que vous ne savez pas, c’est ce qui se passe sur les routes de votre ville. C’est là que Waze vous a battu. Waze sait déjà ce qui l’attend, grâce aux données de tous les autres conducteurs qui utilisent Waze pour enregistrer les rapports d’incident.

Les nouveaux aperçus de trajet Waze vous expliqueront chaque détour avant de prendre la route. Source de l’image : Waze

L’aperçu du voyage Waze explique ces étranges détours

Les détours proposés par Waze peuvent ne pas toujours avoir de sens. Ils ne seront pas nécessairement les plus courts, et ils pourraient vous faire lever les yeux au ciel à l’écran. Vous savez comment vous rendre d’un point A à un point B le plus rapidement possible, alors pourquoi Waze vous dit-il d’emprunter des routes alternatives qui ajouteront des kilomètres ou des minutes à votre trajet ?

C’est parce que Waze sait que l’itinéraire que vous pensez être le plus rapide est en fait le plus lent. Des personnes peuvent être bloquées sur la route à cause de certains incidents de circulation. Peut-être qu’il y a un accident à venir, une construction ou une catastrophe naturelle. Voici le genre de détails que vous devez connaître avant de commencer à conduire, et c’est ce que Waze vous proposera avec l’aperçu du trajet :

À partir d’aujourd’hui, avant de mettre les pieds dans leur voiture, Waze vous accueillera avec une multitude de nouvelles informations, telles que des itinéraires alternatifs, des conditions de circulation et des rapports en temps réel, pour vous aider à faire votre meilleur choix d’itinéraire. Il est plus facile que jamais d’obtenir les informations dont vous avez besoin, avant même de quitter la maison.

Waze expliquera « le pourquoi » derrière sa suggestion de prendre un itinéraire moins direct vers votre destination. Les détours auront plus de sens, comme le montre l’animation ci-dessus. Vous pouvez toujours choisir votre propre itinéraire malgré les suggestions d’aperçu, et Waze s’adaptera en conséquence. Vous pouvez opter pour un détour de voyage à tout moment pendant le trajet.

La fonctionnalité a commencé à être déployée sur les appareils du monde entier mardi, et tous les utilisateurs de Waze bénéficieront de la nouvelle fonctionnalité d’aperçu de voyage dans les mois à venir.

