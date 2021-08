La nouvelle fonctionnalité d’Apple qui analyse les messages pour les photos de nu est réservée aux enfants, les notifications parentales sont limitées aux enfants de moins de 13 ans

in

Apple a annoncé aujourd’hui une série de nouvelles initiatives de sécurité des enfants qui accompagnent les dernières mises à jour iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey et qui visent à assurer la sécurité des enfants en ligne.



L’une des nouvelles fonctionnalités, la sécurité des communications, a soulevé des problèmes de confidentialité car elle permet à Apple de numériser les images envoyées et reçues par l’application Messages à la recherche de contenu sexuellement explicite, mais Apple a confirmé qu’il s’agissait d’une fonctionnalité d’activation limitée aux comptes des enfants. et qu’il doit être activé par les parents via la fonction de partage familial.

Si un parent active la sécurité des communications pour le compte Apple ID d’un enfant, Apple analysera les images envoyées et reçues dans l’application Messages à la recherche de nudité. Si de la nudité est détectée, la photo sera automatiquement floue et l’enfant sera averti que la photo peut contenir des parties du corps privées.

“Des photos et des vidéos sensibles montrent les parties intimes du corps que vous couvrez avec des maillots de bain”, lit-on dans l’avertissement d’Apple. “Ce n’est pas de votre faute, mais des photos et des vidéos sensibles peuvent être utilisées pour vous blesser.”

L’enfant peut choisir de voir la photo de toute façon, et pour les enfants de moins de 13 ans, les parents peuvent choisir de recevoir une notification si leur enfant clique pour voir une photo floue. “Si tu décides de voir ça, tes parents recevront une notification pour s’assurer que tu vas bien”, lit-on sur l’écran d’avertissement.

Ces notifications parentales sont facultatives et ne sont disponibles que lorsque l’enfant qui regarde la photo a moins de 13 ans. consultez l’avertissement concernant le contenu sensible si la sécurité des communications est activée.

La sécurité des communications ne peut pas être activée sur les comptes pour adultes et n’est disponible que pour les utilisateurs de moins de 18 ans, de sorte que les adultes n’ont pas à s’inquiéter que leur contenu soit analysé à la recherche de nudité.

Les parents doivent expressément opter pour la sécurité des communications lors de la configuration de l’appareil d’un enfant avec le partage familial, et il peut être désactivé si une famille choisit de ne pas l’utiliser. La fonctionnalité utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour analyser les pièces jointes d’images et comme il est sur l’appareil, le contenu d’un iMessage n’est pas lisible par Apple et reste protégé par un cryptage de bout en bout.

