La nouvelle fonctionnalité de caméra iPad Pro Center Stage arrive à Zoom

Juste après que le nouvel iPad Pro a commencé à arriver chez les clients la semaine dernière, Zoom est prêt à tirer parti du matériel mis à jour. La populaire plate-forme d’appel vidéo a lancé la prise en charge de la nouvelle fonctionnalité pratique de Center Stage qui suit les utilisateurs lorsqu’ils se déplacent, une nouvelle vue Galerie pour tous les iPad, de nouvelles ressources de support pour les développeurs, etc.

Zoom adopte la scène centrale

Zoom a annoncé la prise en charge de la toute nouvelle fonctionnalité iPad Pro Center Stage dans un article de blog ce matin:

Pour ceux qui veulent un peu de liberté supplémentaire pour se déplacer tout en zoomant sur iPad, vous adorerez notre prise en charge de Center Stage! Center Stage, nouveau sur les modèles iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces d’Apple, utilise la caméra frontale ultra-large et l’apprentissage automatique pour vous garder dans le cadre lorsque vous vous déplacez, vous permettant ainsi de passer les mains libres ou de vous déplacer pendant un appel vidéo. Center Stage reconnaît même quand d’autres personnes rejoignent ou quittent le cadre, s’ajustant automatiquement pour s’adapter à tout le monde.

Pour un examen plus approfondi de Center Stage, consultez notre examen complet de l’iPad Pro M1 et des nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo:

Comme le montre l’image ci-dessous, Zoom comprendra désormais un bouton sur le côté gauche de l’écran pour activer et désactiver la scène centrale.

La prise en charge de Center Stage est fournie avec Zoom pour iPadOS version 5.6.6 et ultérieure pour l’iPad Pro 2021 de 11 et 12,9 pouces.

Nouvelle vue Galerie sur tous les iPad

Jusqu’à présent, la vue Galerie de Zoom sur iPad avait un maximum de 25 tuiles. Désormais, l’iPad Pro 12,9 pouces peut afficher jusqu’à 48 vignettes pour une meilleure expérience dans les grandes réunions.

Mais même d’autres iPads en plus du Pro 12,9 pouces, Zoom indique que les utilisateurs verront une «vue Galerie élargie».

Vous n’avez pas le dernier iPad Pro? Pas de soucis! De nombreux modèles d’iPad bénéficient également d’une vue Galerie étendue, et ces utilisateurs verront quelques participants supplémentaires sur un seul écran, en fonction de l’appareil. Pour afficher plus ou moins de personnes sur n’importe quel iPad, il vous suffit de pincer l’écran avec deux doigts pour effectuer un zoom avant et arrière.

Ce changement est également disponible maintenant avec Zoom 5.6.6.

Assistance pour les développeurs Zoom et plus

Parmi les autres nouvelles annonces de Zoom aujourd’hui, citons des plans d’assistance de premier plan pour les développeurs, des améliorations d’arrière-plan virtuel, de nouvelles intégrations de Zoom Phone et des sessions de tableau blanc dans Zoom Rooms avec Logitech Scribe. Voici comment l’entreprise décrit ces mises à jour:

Plans d’assistance aux développeurs Premier: Permettra aux clients d’acheter des ressources d’assistance spécifiques aux développeurs auprès d’experts en développement Zoom et de personnel technique formé.

Réunions Zoom et Webinaires vidéo Zoom: Mise à jour avec une gestion améliorée de l’arrière-plan virtuel, l’enregistrement des faits saillants et des notifications de confidentialité intégrées au produit.

Zoom téléphone: Nouvelles intégrations pour Zoom Phone, notamment Google Workspace, Microsoft Dynamics, Dubber et InformaCast Fusion par Singlewire.

Zoom Chambres: Offre aux utilisateurs la possibilité de démarrer sans effort une session de tableau blanc lors de réunions à l’aide de Logitech Scribe.

