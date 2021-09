La nouvelle fonctionnalité de confidentialité de l’iPhone d’Apple vous aide à arrêter le spam par e-mail

Avec iOS 15, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité axée sur la confidentialité appelée Masquer mon e-mail. Et bien que la fonctionnalité soit apparemment similaire à la connexion avec Apple, il existe quelques différences clés. Nous entrerons dans la mécanique sous peu, mais en bref, Hide My Email empêche essentiellement les tiers d’accéder à votre véritable adresse e-mail. Ils pourront toujours vous contacter, mais vous pouvez être tranquille en sachant que votre adresse e-mail ne sera pas vendue ou partagée plusieurs fois. Notez que la fonctionnalité fait partie de la suite iCloud+ d’Apple.

Apple défend depuis des années la confidentialité des utilisateurs en tant que fonctionnalité phare d’iOS. En fait, le PDG d’Apple, Tim Cook, est allé jusqu’à qualifier la vie privée, aux yeux d’Apple, de « droit de l’homme » qui est au même niveau que la liberté d’expression et la liberté de la presse. À la lumière de cela, Apple a progressivement déployé au fil des ans de plus en plus de fonctionnalités axées sur la confidentialité conçues pour nous faciliter la vie.

Comment fonctionne Masquer mon e-mail

En termes simples, Hide My Email permet aux utilisateurs de créer des adresses e-mail aléatoires afin que les sites Web ne voient jamais votre e-mail réel. Si vous cherchez à minimiser le déluge de spam dans votre boîte de réception tout en préservant votre confidentialité, Hide My Email est peut-être l’outil qu’il vous faut.

La fonctionnalité fera partie d’iCloud +, qui est en quelque sorte une nouvelle image de marque iCloud.

Comment configurer et utiliser Masquer mon e-mail

En supposant que nous ne voyions aucun changement majeur avant le déploiement officiel d’iOS 15, voici comment fonctionne la fonctionnalité. Pour commencer, ouvrez l’application Paramètres. Ensuite, appuyez sur votre nom en haut de l’écran. Une fois cela fait, sélectionnez iCloud > Masquer mon e-mail.

À partir de là, sélectionnez l’option « Créer une nouvelle adresse ». Cliquez sur Continuer, et à partir de là, vous pouvez attribuer une étiquette ou une note à cet e-mail spécifique si vous souhaitez l’utiliser dans un but spécifique, par exemple pour des activités liées au football Fantasy, par exemple.

Contrairement à Se connecter avec Apple, Masquer mon e-mail peut être utilisé pour n’importe quelle raison. Vous n’êtes pas limité à vous inscrire à des applications et à des services. C’est une petite fonctionnalité astucieuse qui accompagne iCloud + qui, notons-le, a des prix familiers.

Plus précisément, la tarification iCloud + vous rapportera 50 Go de stockage pour 0,99 $ par mois. Les autres niveaux incluent 200 Go pour 2,99 $ par mois et 2 To pour 9,99 $ par mois

Comment désactiver vos comptes de messagerie aléatoires

Se débarrasser d’un compte de messagerie aléatoire est aussi simple que de le configurer. Pour commencer, accédez à Paramètres > iCloud > Masquer mon e-mail. À partir de cette vue, vous pouvez voir tous vos comptes créés. En appuyant sur un, vous verrez une option pour “Désactiver l’adresse e-mail” en bas en rouge. Sélectionnez-le et il ne sera plus actif.