La nouvelle fonctionnalité de “filtrage du spam SMS” d’iOS 15 est limitée au Brésil, voici pourquoi

Alors qu’iOS 15 a été annoncé plus tôt dans la journée à la WWDC 2021 avec des fonctionnalités telles que SharePlay dans FaceTime, le mode Focus, un nouveau look pour les notifications et des améliorations à plusieurs applications système natives, Apple a également apporté quelques améliorations pour un groupe spécifique d’utilisateurs. Comme mentionné sur le site Web d’Apple, les utilisateurs du Brésil auront désormais un filtrage anti-spam SMS intégré.

Comme mentionné sur la page Web répertoriant toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15, il existe un nouveau “filtrage SMS pour le Brésil”. Et voici comment l’entreprise le décrit :

Messages dispose d’une intelligence sur l’appareil qui filtre les messages SMS indésirables, en les organisant dans des dossiers promotionnels, transactionnels et indésirables afin que votre boîte de réception ne soit pas encombrée.

Bien que cela puisse sembler complètement nouveau, cette fonctionnalité a en fait été introduite l’année dernière avec iOS 14, mais pour les utilisateurs indiens. Désormais, Apple l’étend également aux Brésiliens avec iOS 15. Avec cette mise à jour, les utilisateurs ne verront plus les messages de spam dans la liste principale de l’application Messages. Au lieu de cela, ils seront désormais livrés silencieusement dans trois nouvelles catégories : transactions, promotions et courrier indésirable.

Mais pourquoi cette fonctionnalité est-elle limitée au Brésil et à l’Inde ? Bien qu’Apple n’entre pas dans les détails, il y a une raison pour laquelle cette fonctionnalité est exclusive aux utilisateurs du Brésil et de l’Inde, du moins pour le moment. iMessage est loin d’être populaire ou largement connu dans les deux pays, et l’application Messages finit par être une plaque tournante pour les messages de spam.

Et croyez-moi, les opérateurs et autres entreprises ici spamment beaucoup les utilisateurs avec des SMS, mais ce n’est pas tout. Il existe une fonctionnalité appelée Class Zero SMS (ou Flash SMS), qui n’est pas unique à l’iPhone, mais elle permet d’afficher les messages texte urgents en plein écran, que l’utilisateur le veuille ou non.

Class Zero SMS a été créé pour envoyer des avertissements importants aux utilisateurs concernant les catastrophes météorologiques et ce genre de choses, mais il n’a été utilisé que pour le spam.

Dans le même temps, pour filtrer le spam régulier, Apple utilise l’apprentissage automatique et d’autres techniques d’IA pour identifier les messages de spam localement au lieu de s’appuyer sur une base de données tierce comme le font certaines applications. C’est pourquoi la fonctionnalité est d’abord mise en œuvre au Brésil et en Inde.

Désormais, lorsque vous recevez l’un de ces messages dans les pays pris en charge, vous ne serez pas alerté et le message sera masqué dans un nouvel onglet de l’application Messages dans iOS 15. Le système identifie la catégorie appropriée pour chaque message inconnu. En parlant spécifiquement du Brésil, la catégorie des transactions est assez importante car plusieurs magasins en ligne et banques utilisent ici les SMS pour confirmer les achats.

iOS 15 est désormais disponible en version bêta pour les développeurs et une version bêta publique sera disponible en juillet. La sortie officielle, cependant, n’arrive que cet automne. La mise à jour apporte des changements fondamentaux à la gestion des notifications, de nouvelles fonctionnalités dans iMessage, davantage de contrôles de confidentialité, etc.

