La nouvelle fonctionnalité de Google Maps affiche l’heure d’arrivée, les mises à jour en temps réel pour les bus DTC de Delhi, vérifiez les détails

La société au moment du lancement de la fonctionnalité a déclaré que d’autres initiatives de ce type étaient en vue pour améliorer les transports publics dans d’autres villes.

Dans un développement positif pour Delhites, Google Maps a publié une nouvelle fonctionnalité d’information en temps réel sur les services de bus. La nouvelle fonctionnalité fournira aux passagers des bus de la ville le dernier statut et l’heure d’arrivée de leur bus à l’arrêt de bus. Plusieurs fois, les bus urbains de la Delhi Transport Corporation (DTC) sont bloqués dans la circulation, obligeant les passagers désemparés à attendre à l’arrêt de bus pendant des heures. Avec la nouvelle fonctionnalité des cartes Google, les passagers pourront suivre leurs bus sur leur smartphone et planifier leur horaire de commutation. Google Maps aurait contacté Delhi Integrated Multi-Modal Transit System (DIMTS), Indraprastha Institute of Information Technology (IIIT) Delhi, Lepton Software ainsi que le département des transports du gouvernement de Delhi pour développer la dernière fonctionnalité.

Élaborant sur la convivialité de la nouvelle fonctionnalité, la société a déclaré que la fonctionnalité informera non seulement les passagers sur le bus approprié en fonction de la destination de recherche, mais les informera également de l’heure d’arrivée exacte du bus. Parmi les fonctionnalités supplémentaires, la fonctionnalité informera les passagers de la durée estimée de leur trajet vers une destination particulière et indiquera si le bus fonctionne selon son horaire ou non. De plus, tout comme Google Maps met à jour les directions en fonction de l’évolution du trafic et d’autres conditions sur le chemin de la destination.

Comment utiliser la nouvelle fonctionnalité de Google Maps

1. Les utilisateurs doivent ouvrir Google Maps sur leur appareil Android ou iOS.

2. Après avoir ouvert Google Maps, les utilisateurs doivent entrer leur destination et leur emplacement actuel.

3. Lors de la saisie de leur destination et de leur emplacement source, les utilisateurs devront appuyer sur l’icône « transit » qui affichera l’heure, les numéros de bus, les itinéraires vers la destination et des informations en temps réel.

4. Les passagers peuvent taper sur l’un des itinéraires répertoriés et d’autres arrêts de bus sur leur itinéraire. Une fois que l’utilisateur a tapé sur les arrêts de bus répertoriés, la fonction affichera l’heure d’arrivée des différents bus à l’arrêt de bus choisi.

La société au moment du lancement de la fonctionnalité a déclaré que d’autres initiatives de ce type étaient en vue pour améliorer les transports publics dans d’autres villes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.