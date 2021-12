La nouvelle fonctionnalité de recherche de Google facilite plus que jamais l’obtention d’informations sur le vaccin COVID-19

En décembre de l’année dernière, Google a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité sur la recherche, permettant aux utilisateurs de rechercher des informations sur les vaccins COVID-19. Le géant de la recherche a maintenant introduit de nouvelles fonctionnalités pour aider les utilisateurs mobiles aux États-Unis à se protéger et à protéger leurs proches contre COVID.

Nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à trouver les informations dont vous avez besoin pour protéger vos proches et vous-même contre le COVID. Aux États-Unis, sur la recherche Google, vous pouvez désormais trouver des emplacements de tests gratuits, des emplacements de vaccins pour les enfants et vous pouvez même rechercher par type de vaccin. pic.twitter.com/bkdPFIibmW – Google (@Google) 22 décembre 2021

Les nouvelles fonctionnalités permettent aux utilisateurs de localiser les sites de tests et de vaccins les plus proches. Vous pouvez commencer avec ces nouvelles fonctionnalités en ouvrant l’application Google sur les meilleurs téléphones Android et en tapant « Vaccins COVID près de chez moi ». La recherche Google affichera alors une liste de pharmacies et d’établissements médicaux autour de vous où vous pouvez vous faire vacciner.

Si vous recherchez un vaccin spécifique, vous pouvez également effectuer une recherche par type de vaccin. Et si vous souhaitez faire vacciner vos enfants, vous pouvez utiliser la recherche Google pour trouver le lieu de vaccination le plus proche pour les enfants.

La recherche Google vous permet également de rechercher des emplacements de test COVID gratuits. Même si vous recherchez simplement « tests COVID près de chez moi », les résultats de la recherche indiqueront si le site propose des tests gratuits.

Google avait ajouté des fonctionnalités similaires à Search, Maps et Assistant en Inde en septembre. Il travaille également sur une nouvelle fonctionnalité de réservation de vaccins de bout en bout avec assistant pour les utilisateurs du pays. La fonctionnalité devrait commencer à rouler au début de 2022.

Les nouveaux cas de COVID aux États-Unis ont considérablement augmenté au cours des trois dernières semaines, Omicron représentant désormais plus de 73% des cas. Les scientifiques pensent que l’épidémie d’Omicron dans le pays pourrait culminer en janvier, puis commencer à décliner en mars.

