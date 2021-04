La nouvelle fonctionnalité de sécurité de l’iPhone qui pourrait mettre en péril l’activité d’autres entreprises technologiques telles que Facebook | La technologie

Apple a lancé avec la version iOS14.5 un calvaire pour les entreprises qui gagnent leur vie en suivant l’activité des utilisateurs dans leurs applications. De l’autre côté du tableau, Facebook proteste contre l’impact que cette mesure aura sur son modèle économique.

Les utilisateurs d’iPhone du monde entier reçoivent une nouvelle mise à jour du système, le iOS version 14.5 cela inclut de nouveaux emojis et une nouveauté dans les questions de confidentialité qui pourraient passer inaperçues pour beaucoup, mais cela s’avère d’une grande pertinence.

La fonction vise à fournir au système une “transparence de suivi des applications”, c’est-à-dire qu’elle promet d’informer les propriétaires d’iPhone de la suivi effectué par les applications que vous avez installées sur vos habitudes de navigation pour proposer une publicité plus personnelle. Cette décision d’Apple a généré une nouvelle confrontation avec un autre géant de la technologie, Facebook.

Enemies les a appelés The New York Times, qui décrit cette confrontation comme un affrontement entre deux modèles économiques. Facebook s’appuie sur les données qu’il collecte auprès de ses utilisateurs sur l’ensemble de ses applications pour les cibler dans les publicités, un moyen de gagner de l’argent que Tim Cook, PDG d’Apple a reproché au fondateur de Facebook il y a des années, lorsque le scandale Cambridge Analytica a éclaté, selon l’article.

Ces frictions et ces divergences d’opinions semblent avoir fini par exploser après que l’intention d’Apple de permettre à ses clients de se protéger de cette surveillance effectuée par des entreprises comme Facebook a été rendue publique. La nouvelle fonctionnalité est conçue pour afficher une notification où explique quelles données l’application souhaite collecter et ce qu’elle en fait.

De la part des utilisateurs, il leur suffit de mettre à jour leur smartphone comme d’habitude et les notifications commenceront à apparaître. La notification demandera “Autoriser X à suivre votre activité sur les applications et les sites Web d’autres entreprises?” et il donnera deux options: “Demander à l’application de ne pas suivre” ou “Autoriser”.

C’est comme ca ATT (transparence du suivi des applications). Si l’utilisateur choisit de demander à l’application de ne pas suivre ses habitudes, cette application perdra l’accès à l’IDFA, un code dans les appareils qui est unique et que les entreprises utilisent pour identifier le mobile et suivre son activité dans les applications et autres services.

Comme vous pouvez le voir, cette mesure réduit la possibilité pour des applications telles que Facebook, Instagram et bien d’autres de savoir ce que nous faisons sur Internet. Le réseau social a ouvertement critiqué cette nouvelle fonctionnalité. Cependant, il existe encore des options pour suivre et créer des identifiants pour chaque utilisateur qu’Apple ne peut pas détecter et empêcher les applications.

Comme l’indique The Next Web, les applications peuvent passer par prétendant être une opération normale telle que la récupération d’une image avec les données incorporées dans le nom du fichier. Cependant, Apple a été prêt à s’en prendre à quiconque tente de violer ses nouvelles règles.

Les dernières preuves à venir et qui ne laissent pas le géant de l’internet dans une très bonne place affirment que Facebook a espionné les conversations de ses utilisateurs à travers les messages vocaux de Messenger, son application de messagerie.

Cela ouvre une nouvelle ère dans l’industrie technologique avec la confidentialité des données des utilisateurs comme principal sujet de débat. Il faudra attendre de voir si les comptes Facebook et autres entreprises souffrent vraiment de cette mesure, si les utilisateurs utilisent la fonction et si Apple augmente les restrictions à la suite de cette première étape.