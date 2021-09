La nouvelle fonctionnalité de sécurité géniale de 1Password vous permet de masquer votre e-mail

Nous avons souvent recommandé des applications de gestion de mots de passe, car ce sont des outils qui peuvent vous aider à sécuriser vos comptes en ligne sans jamais avoir à recycler un mot de passe. C’est la principale raison pour laquelle les hacks réussissent. Les gens utilisent de mauvais mots de passe pour leurs connexions, et ils réutilisent la même combinaison e-mail et mot de passe sur plusieurs comptes. Une seule brèche suffit pour permettre à un pirate d’accéder à tous vos comptes si vous recyclez les mots de passe. 1Password est l’une des applications de gestion de mots de passe qui offrira une tranquillité d’esprit accrue. L’application vous permet de générer automatiquement des mots de passe longs dont vous n’avez pas besoin de vous souvenir. Et à partir de cette semaine, l’application vous permettra également de masquer votre adresse e-mail.

Apple propose déjà un service similaire

Garder son adresse e-mail privée est pratiquement impossible. Que vous ayez un ou plusieurs e-mails, la plupart des services en ligne vous obligent à révéler l’adresse e-mail. Parfois, l’e-mail est utilisé pour se connecter à une application ou à un service. Même si vous utilisez des mots de passe uniques et forts générés par 1Password, les pirates informatiques peuvent toujours accéder à vos e-mails lorsqu’ils piratent des sites. Cela peut être assez grave, car les pirates peuvent ensuite utiliser les informations pour d’autres attaques. Souvent, l’adresse e-mail est accompagnée d’autres données personnelles sur les utilisateurs.

Apple a lancé l’année dernière un service qui vous permet de masquer votre adresse e-mail aux autres parties et l’a mis à niveau cette année. Tout a commencé avec Se connecter avec Apple, qui vous permet d’anonymiser votre adresse e-mail lorsque vous vous connectez à des services prenant en charge la fonctionnalité. Cette année, Apple est allé plus loin en offrant aux utilisateurs d’iCloud une fonctionnalité appelée Masquer mon e-mail, qui vous permet de générer des adresses à usage unique qui transfèrent les e-mails entrants vers votre compte réel.

Si vous connaissez tout cela, le partenariat de 1Password avec Fastmail aura un sens instantanément.

Comment fonctionne le « masquer mon e-mail » de 1Password

1Password a annoncé la nouvelle initiative « masquer mon e-mail » plus tôt cette semaine. Les utilisateurs peuvent désormais créer des alias de messagerie uniques distincts pour chaque compte en ligne qu’ils gèrent avec l’application. C’est une fonctionnalité incroyable à avoir dans une application de gestion de mots de passe. Si vous intégrez Fastmail dans votre expérience 1Password, vous pourrez masquer votre adresse e-mail des sites et services pour lesquels vous avez des comptes. La fonctionnalité ne vous permettra pas de masquer votre e-mail aux sites et à leurs partenaires qui disposent déjà de vos informations de messagerie à votre sujet, à moins que vous ne créiez de nouveaux comptes et résiliez les comptes existants.

Mais, à partir de maintenant, vous pourrez créer un alias de messagerie unique que 1Password génère automatiquement pour chaque nouvelle connexion que vous enregistrez dans l’application. Tout se passe comme le générateur de mot de passe aléatoire. De cette façon, vous aurez un certain contrôle sur qui reçoit vos informations de courrier électronique.

La fonction Masquer mon e-mail garantira que les pirates ne peuvent pas obtenir votre e-mail réel après avoir volé des informations à une entreprise avec laquelle vous avez un compte en ligne. Mais le deuxième type de protection offert par la fonctionnalité est également important. Il vous aidera à vous protéger contre le spam et vous indiquera quels sites vendent vos données aux annonceurs.

Le serveur n’est cependant pas gratuit. Vous aurez besoin d’un abonnement Fastmail pour le faire fonctionner en plus de celui de 1Password. Les abonnements Fastmail commencent à 3 $ par utilisateur et par mois, jusqu’à 9 $ par mois. Mais vous obtenez 25% de réduction sur votre première année si vous vous inscrivez via 1Password. Quel que soit le compte que vous choisissez, vous obtenez “plus de 600 adresses d’alias”, ce qui devrait être plus que suffisant pour la plupart des gens.