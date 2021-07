La nouvelle fonctionnalité de sécurité Gmail de Google pourrait vous sauver des attaques de phishing

in

Google ne pourra peut-être jamais arrêter complètement les escroqueries par hameçonnage, mais cela peut certainement les rendre plus faciles à repérer. Dans un article de blog la semaine dernière, Google a révélé que la prise en charge d’une nouvelle fonctionnalité de sécurité était enfin déployée pour Gmail. Les indicateurs de marque pour l’identification des messages (BIMI) sont une norme de l’industrie qui tente de renforcer l’authentification de l’expéditeur dans l’écosystème de la messagerie. Google a annoncé pour la première fois un programme pilote en juillet dernier, mais maintenant BIMI semble être prêt pour les heures de grande écoute.

Meilleure offre du jour Vente flash : les AirPods Pro sont de retour au prix le plus bas d’Amazon en 2021 depuis Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme l’explique Google, BIMI donne aux destinataires des e-mails et aux systèmes de sécurité une confiance accrue dans la source d’un e-mail. Bank of America est une entreprise qui envisage de profiter de BIMI :

« Bank of America a mis en place un large éventail de mesures de sécurité pour soutenir nos clients, et nous faisons constamment évoluer notre programme pour offrir la meilleure protection de sa catégorie. Une partie de cet effort est notre partenariat avec Google sur BIMI, qui fournit un moyen facile de valider si la correspondance provient de nous. – Banque d’Amérique

Comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité de sécurité de Gmail ?

Avec l’IMI de Google, les entreprises peuvent authentifier leurs e-mails à l’aide de l’authentification, de la création de rapports et de la conformité des messages basés sur le domaine (DMARC). DMARC permet aux systèmes de sécurité de filtrer plus efficacement, en séparant les e-mails légitimes des falsifiés. Les organisations qui utilisent DMARC auront des logos validés affichés sur les e-mails authentifiés de leurs domaines et sous-domaines.

Selon Google, ces organisations peuvent fournir des logos de marque validés à Google via un certificat de marque vérifié (VMC). BIMI vérifie ensuite la propriété du logo et fournit une preuve de vérification. Les destinataires verront alors les logos vérifiés dans l’emplacement d’avatar existant. Si vous voyez le logo vérifié de l’organisation, vous pouvez être certain qu’il s’agit d’un message légitime :

Google lance BIMI au grand public. Source de l’image : Google

Google dit que ce n’est que le début de sa nouvelle fonctionnalité de sécurité Gmail BIMI. À l’avenir, BIMI prendra en charge davantage de types de logos et de validateurs. Les utilisateurs de Gmail n’ont rien à faire pour activer BIMI. Les messages qui prennent en charge la fonctionnalité en profiteront automatiquement. Quant aux organisations, elles doivent adopter DMARC et valider leurs logos avec un VMC.

Meilleure offre du jour Vente flash : les AirPods Pro sont de retour au prix le plus bas d’Amazon en 2021 depuis Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission