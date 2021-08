La nouvelle fonctionnalité de thème de couleur d’Android 12 n’est rien sans de bons fonds d’écran – obtenez-en des gratuits sur nous

in

Cette histoire a été initialement publiée le 05/11/2020

10 h 40 HNP le 5 novembre 2020 et dernière mise à jour le 30/07/2021

10 h 10 HAP au 30 juillet 2021.

Alors qu’Android 12 pouces se rapproche de sa version finale, les utilisateurs auront bientôt droit à une tonne de personnalisations de conception intéressantes rendues possibles par Material You. C’est maintenant le moment idéal pour créer votre réserve de papiers peints afin que vous soyez prêt à faire apparaître l’interface utilisateur de votre téléphone plus tard cette année. Abonnez-vous gratuitement à la newsletter Android Police et réclamez un nouveau fond d’écran chaque semaine jusqu’à ce que nous en manquions, ce qui n’arrivera pas de sitôt.

Notre photographe résident Jeff prend une tonne de photos sympas, et les photos sont faites pour être appréciées. Ainsi, au lieu de les laisser oubliés dans un dossier Google Photos quelque part, nous en avons glissé un dans chaque édition de la newsletter Android Police. Jusqu’à présent, nous avons partagé quelques douzaines de fonds d’écran couvrant un éventail de thèmes, des photos de la nature aux magnifiques pièces abstraites, en passant par des paysages à couper le souffle, etc.

Un fond d’écran de la semaine de 2020

Tout comme les semaines précédentes, vous trouverez les derniers fonds d’écran dans l’édition dominicale de la newsletter Android Police. Cela signifie que vous devez vous inscrire à la newsletter ici pour les télécharger. Ne vous inquiétez pas, tout comme nos fonds d’écran, la newsletter est 100% gratuite. Alors commencez à vous abonner et gardez un œil sur le prochain fond d’écran à atterrir dans notre newsletter ce week-end. Prendre plaisir!